Kim ngạch xuất khẩu tháng 11 của Hàn Quốc giảm 14%

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc công bố kim ngạch xuất khẩu tháng 11 đạt 51,9 tỷ USD, giảm tới 14% so với một năm trước.Trong năm nay, xuất khẩu của Hàn Quốc đã duy trì được đà tăng trưởng tới tháng 9, nhưng chuyển sang xu hướng giảm vào tháng 10, lần này là tháng thứ hai liên tiếp giảm.Bộ Công nghiệp phân tích sự sụt giảm này là do kinh tế toàn cầu đình trệ, nhu cầu giảm, thêm vào đó là tác động từ cuộc đình công, từ chối vận chuyển Công đoàn vận tải hàng hóa.Xét theo hạng mục, kim ngạch xuất khẩu chíp bán dẫn, mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Hàn Quốc, giảm gần 30%. Xuất khẩu chế phẩm hóa dầu cũng giảm hơn 26%.Xét theo thị trường, xuất khẩu sang Mỹ và Trung Đông đồng loạt tăng, nhưng xuất khẩu sang Trung Quốc giảm hơn 25%, khu vực Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) giảm gần 14%.Ngược lại, kim ngạch nhập khẩu tháng 11 tăng 2,7%, trong đó nhập khẩu năng lượng, như dầu thô, gas, than đá, tăng hơn 27%.Theo đó, cán cân thương mại tháng 11 thâm hụt 7 tỷ USD, tiếp tục đà thâm hụt 8 tháng liên tiếp kể từ tháng 4 năm nay, lần đầu tiên thâm hụt hơn 8 tháng liên tiếp trong vòng hơn 25 năm kể từ năm 1997, thời kỳ xảy ra khủng hoảng tiền tệ châu Á.Cán cân thương mại đã thâm hụt tổng cộng 40 tỷ USD lũy kế từ đầu năm, mức cao kỷ lục trong lịch sử.Chính phủ Hàn Quốc nhấn mạnh các quốc gia xuất khẩu phụ thuộc lớn vào năng lượng như Hàn Quốc sẽ càng gặp khó khăn nhiều hơn trong tình hình hiện nay. Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ nỗ lực đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu, đẩy mạnh hơn nữa các chiến lược xuất khẩu phù hợp trên phương diện quốc gia.