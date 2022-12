Khánh thành Trung tâm hợp tác bảo vệ an ninh mạng Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Cơ quan tình báo quốc gia (NIS) cho biết đã khánh thành Trung tâm hợp tác bảo vệ an ninh mạng tại Thung lũng công nghệ Pangyo II (tỉnh Gyeonggi) vào ngày 30/11. Tham dự lễ khánh thành còn có Giám đốc Cơ quan tình báo Kim Kyou-hyun, Chủ tịch Ủy ban Tình báo tại Quốc hội Cho Hae-jin, Bộ trưởng Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Lee Jong-ho và chủ tịch các doanh nghiệp công nghệ thông tin (IT).Cơ quan tình báo giải thích Trung tâm này được thành lập nhằm tăng cường hợp tác công tư trong việc đối phó với các cuộc tấn công mạng với thủ đoạn ngày càng tinh vi và tân tiến.Nhân viên của các cơ quan Chính phủ như Cơ quan tình báo, Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông, Bộ Quốc phòng và các doanh nghiệp bảo an IT như AhnLab, ESTsecurity, S2W, Chainalysis sẽ được bố trí làm việc tại trung tâm này.Các nhân viên trung tâm sẽ hợp tác làm việc trong các vấn đề như phân tích động thái và kỹ thuật của các cuộc tấn công mạng như mã độc tống tiền (ransomware), đánh cắp tiền ảo, cũng như chia sẻ thông tin về các phần mềm gây hại.Giám đốc Cơ quan tình báo cho biết thông qua Trung tâm hợp tác bảo vệ an ninh mạng, Chính phủ đưa ra quyết tâm sẽ cùng trao đổi và chung sức với các đối tác an ninh mạng tư nhân trong và ngoài nước để xây dựng một Hàn Quốc an toàn và giàu có về kỹ thuật số.