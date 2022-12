Chính phủ Hàn Quốc chia buồn sâu sắc trước sự ra đi của cựu Chủ tịch nước Trung Quốc Giang Trạch Dân

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 30/11 đã bày tỏ sự chia buồn sâu sắc tới Chính phủ và công dân Trung Quốc về tin cựu Chủ tịch nước Trung Quốc Giang Trạch Dân từ trần.Một quan chức Bộ Ngoại giao cho biết Chính phủ Hàn Quốc đánh giá cao những cống hiến của cố Chủ tịch nước Giang Trạch Dân cho sự phát triển của quan hệ Hàn-Trung, như thiết lập quan hệ ngoại giao song phương vào năm 1992. Chính phủ Seoul gửi lời chia buồn tới gia quyến, cầu mong người đã khuất an nghỉ.Hãng thông tấn Tân Hoa Xã của Trung Quốc ngày 30/11 đưa tin thông báo cựu Chủ tịch nước Giang Trạch Dân, nhà lãnh đạo tối cao thứ ba của Trung Quốc, đã từ trần vào cùng ngày tại Thượng Hải.Theo thông báo chung của Ủy ban trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc và Quốc vụ viện Trung Quốc, cựu Chủ tịch nước Giang Trạch Dân đã không qua khỏi dù được cấp cứu do suy giảm chức năng các cơ quan nội tạng sau thời gian dài lâm bệnh ung thư máu.Một quan chức Văn phòng Tổng thống ngày 1/12 cho biết Chính phủ đã quyết định không gửi đoàn viếng chính thức tới lễ tang của cố Chủ tịch Giang Trạch Dân, do phía Chính phủ Bắc Kinh thông báo từ chối tiếp các đoàn viếng tang lễ quốc tế.Dự kiến Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol sẽ gửi điện chia buồn, thể hiện lòng thương tiếc trước sự ra đi của cố Chủ tịch nước Trung Quốc.