Làn sóng tái bùng phát COVID-19 mùa đông có dấu hiệu chững lại

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ ngày 1/12, Hàn Quốc ghi nhận 57.079 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 43 ca nhập ngoại.Số ca mắc mới đã giảm hơn 2.000 ca so với một tuần trước, nhưng tăng hơn 1.600 ca nếu so với hai tuần trước.Cơ quan phòng dịch nhận định số ca mắc mới đang tăng chậm lại, có thể sẽ tiếp tục dao động trong thời gian tới, nhìn chung vẫn duy trì đà tăng.Số ca nặng nhập viện là 430 ca, giảm 42 ca, nhưng vẫn ở ngưỡng 400 ca. Số ca nặng bình quân trong một tuần qua là 470 ca. Công suất giường bệnh dành cho bệnh nhân nặng là 33%.Số ca tử vong tăng thêm 62 ca, nhiều hơn 10 ca so với ngày hôm trước. Tổng số ca tử vong lũy kế từ đầu dịch là 30.568 ca, tỷ lệ tử vong là 0,11%.Mặt khác, tỷ lệ tiêm phòng mũi bổ sung mùa đông ở người trên 60 tuổi đạt 20,5%, và tại các cơ sở dễ lây nhiễm như bệnh viện điều dưỡng hiện đạt 26,7%.