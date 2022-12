Thủ tướng Hàn Quốc thăm chính thức Ghana

Photo : YONHAP News

Văn phòng Thủ tướng Hàn Quốc cho biết Thủ tướng Han Duck-soo đã đặt chân tới sân bay quốc tế Kotoka ở thủ đô Accra của Ghana vào lúc 9 giờ tối ngày 1/12 (giờ địa phương).Thủ tướng Han sẽ ở thăm chính thức Ghana trong vòng ba ngày cho tới ngày 3/12. Đây là lần đầu tiên một quan chức cấp lãnh đạo Hàn Quốc thăm quốc gia Tây Phi này.Văn phòng Thủ tướng cho biết chuyến thăm lần này của Thủ tướng Han là nhằm tăng cường đoàn kết với quốc gia dân chủ điển hình như Ghana, trung tâm thương mại của khu vực Tây Phi, tạo nền tảng ban đầu cho Hội nghị thượng đỉnh Hàn-châu Phi dự kiến diễn ra trong năm 2024.Trong ngày 2/12, Thủ tướng Han Duck-soo sẽ hội đàm với Tổng thống Ghana Nana Akufo-Addo, truyền đạt lời mời tới thăm Hàn Quốc của Tổng thống Yoon Suk-yeol, thảo luận các phương án tăng cường hợp tác thực chất với Ghana ở các lĩnh vực thương mại, đầu tư, năng lượng, hợp tác phát triển, an ninh lương thực và an ninh hàng hải.Ghana hiện đang là nước thành viên không thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc từ năm nay cho tới năm sau, do đó Thủ tướng Han cũng có kế hoạch thảo luận với lãnh đạo Ghana về tình hình thế giới và các vấn đề nổi cộm trong khu vực.Năm nay là kỷ niệm 45 năm Hàn Quốc và Ghana thiết lập quan hệ ngoại giao. Một quan chức Văn phòng Thủ tướng cho biết sau khi Chính phủ Ghana áp dụng hệ thống thông quan điện tử của Hàn Quốc (UNI-PASS), việc thu thuế của Ghana đã tăng đáng kể và quản lý hành chính cũng tiện lợi hơn. Do đó, nước này hy vọng sẽ được áp dụng nhiều mô hình phát triển kiểu Hàn Quốc cho các lĩnh vực đa dạng khác nhau.Thủ tướng Han nhấn mạnh Hàn Quốc và Ghana là những đối tác cùng chia sẻ giá trị phổ quát về chủ nghĩa dân chủ và nhân quyền, kêu gọi nước này ủng hộ Hàn Quốc giành quyền đăng cai Triển lãm quốc tế World Expo Busan 2030.Bên cạnh đó, Thủ tướng Hàn Quốc dự kiến cũng sẽ gặp gỡ Tổng thư ký Khu vực thương mại tự do lục địa châu Phi (AfCFTA), thảo luận phương án thúc đẩy thương mại Hàn-châu Phi.