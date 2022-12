Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi Công đoàn vận tải ngừng đình công để khắc phục khủng hoảng kinh tế

Photo : YONHAP News

Trong bài đăng trên Facebook hôm 1/12, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã kêu gọi Công đoàn lao động vận tải hàng hóa dừng đình công và trở lại làm việc để đóng góp cho công cuộc khắc phục khủng hoảng kinh tế đất nước.Đề cập đến các phương án đối phó của Chính phủ với khủng hoảng chồng chất, ông Yoon cho rằng những nỗ lực thực hiện các phương án này của Hàn Quốc sẽ đơm hoa kết trái trong tương gần.Tổng thống Yoon cho biết tình hình lạm phát và khủng hoảng năng lượng đang đè gánh nặng lên kinh tế thế giới ngay cả khi nhân loại chưa hoàn toàn thoát khỏi khó khăn từ dịch COVID-19. Thêm vào đó, cuộc đình công từ chối vận chuyển hàng hóa của Công đoàn vận tải đã khiến kim ngạch xuất khẩu Hàn Quốc tháng 11 giảm 14% so với năm trước, cán cân thương mại thâm hụt 7,01 tỷ USD.Ông Yoon Suk-yeol cho biết khoảng 10 năm trước, dù gặp phải vấn nạn kinh tế do cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, Hàn Quốc đã kiên định vươn mình thành nước xuất khẩu thứ 7 trên thế giới từ vị trí thứ 12. Seoul có được kết quả như vậy do đã chỉnh đốn lại hàng ngũ nhân sự, mọi tầng lớp xã hội đã nỗ lực hết sức trong nhiệm vụ của mình, đưa đất nước sang giai đoạn mới.Ông nhấn mạnh Hàn Quốc cần phải đột phá vượt qua cuộc khủng hoảng chồng chất toàn cầu lần này bằng việc tăng cường xuất khẩu.