Số ca nhiễm COVID-19 mới tại Hàn Quốc chững lại trong khi số ca mắc nặng gia tăng

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Hành chính và an toàn Hàn Quốc Lee Sang-min trong cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 2/12 cho biết xu thế tăng số ca nhiễm COVID-19 trong tuần này đã chững lại, song số ca mắc trong tình trạng nặng vẫn duy trì, số ca tử vong cũng ghi nhận ở mức 40 ca/ngày. Bộ trưởng Lee bày tỏ lo ngại tình hình sẽ có thể xấu đi.Ông Lee nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc tiêm vắc-xin COVID-19, bởi vào mùa đông, các hoạt động trong nhà gia tăng và hệ miễn dịch giảm khiến số ca tái mắc COVID-19 tăng lên.Tỷ lệ ca tái nhiễm trong tổng số các ca nhiễm trong tuần thứ 4 tháng 10 là 9,51%, đã tăng lên 10,36% trong tuần đầu tháng 11, 10,68% tuần thứ hai tháng 11 và 12,11% tuần tiếp theo đó.Bộ trưởng Lee cho biết vắc-xin COVID-19 cải tiến dùng để tiêm trong mùa đông có khả năng vô hiệu hóa virus cao tối đa gấp 2,6 lần so với vắc-xin hiện hành. Hiện tại, biến thể BA.5 đang chiếm tới 85,1% tổng số ca nhiễm tại Hàn Quốc, nên cần thiết phải đẩy cao tiêm vắc-xin cải tiến có hiệu quả tốt với các dòng biến thể Omicron. Khoảng cách duy trì hiệu quả giữa các lần tiêm cũng đã rút ngắn xuống còn ba tháng, nên người dân cần tích cực tham gia tiêm phòng.Tính đến 0 giờ ngày 2/12, đã có 21% người ngoài 60 tuổi tiêm vắc-xin COVID-19. Tỷ lệ tiêm phòng ở các cơ sở dễ lây nhiễm đạt 28,4%.