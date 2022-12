Người dân Hàn Quốc háo hức khi các khu trượt tuyết mùa đông lần lượt mở cửa đón khách

Photo : YONHAP News

Cái rét mùa đông bắt đầu cũng là lúc khu trượt tuyết ở Hàn Quốc mở cửa. 8 khu trượt tuyết ở tỉnh Gangwon sẽ lần lượt được mở cửa cho tới cuối tháng 12. Du khách và giới doanh nghiệp đang vô cùng hào hứng và kỳ vọng vì đây là mùa trượt tuyết đầu tiên sau khi Hàn Quốc dỡ bỏ lệnh giãn cách xã hội phòng dịch COVID-19.Những tay chơi trượt tuyết và trượt ván đang thả mình lướt trên nền tuyết trắng xóa, quên đi cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông để chinh phục những con dốc mà không một chút do dự.Có hai khu trượt tuyết đầu tiên mở cửa trong mùa đông năm nay vào sáng ngày 2/12 vừa qua, gồm khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Yongpyong ở huyện Pyeongchang và khu trượt tuyết Phoenix Pyeongchang. Ba khu trượt tuyết là Alpensia, công viên Welli Hilli và công viên Vivaldi đã mở cửa trong ngày 3/12.Một người dân đến từ thành phố Seongnam (tỉnh Gyeonggi) bày tỏ sự vui sướng và hạnh phúc vì lâu rồi mới có được cảm giác tự do, thoát khỏi tâm trạng bức bối trong thời gian qua. Một người khác tới từ thành phố Gwangju (tỉnh Gyeonggi) cũng tỏ vẻ sung sướng vì lâu rồi mới được cùng gia đình đi trượt tuyết.Thời tiết ấm kéo dài từ tháng trước đã khiến cho kế hoạch mở cửa các khu trượt tuyết bị muộn hơn một tuần so với dự kiến. Thêm vào đó, dự báo cuối tuần này sẽ có tuyết rơi dày tối đa 5 cm ở khu vực vùng núi tỉnh Gangwon.Quản lý một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết cho biết hiện đang chuẩn bị nhiều chương trình chất lượng tốt nhất để nhiều người đến vui chơi và trượt tuyết trên con dốc đẹp.Có ba khu trượt tuyết khác sẽ mở cửa thêm trong cuối tuần này để đón khách tới vui chơi. Tuy nhiên, người dân cũng cần chú ý đặc biệt về an toàn vì dễ phấn khích quá độ sau một thời gian dài chờ đợi đến mùa trượt tuyết gây nguy hiểm, nên đeo các đồ bảo hộ và khởi động kỹ trước khi trượt tuyết.Mùa trượt tuyết năm nay sẽ kéo dài cho tới tháng 3 năm sau.