Mỹ lo ngại đặc biệt về tự do tôn giáo ở Bắc Triều Tiên 21 năm liên tiếp

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken ngày 2/12 (giờ địa phương) ra tuyên bố, chỉ định Bắc Triều Tiên là quốc gia gây lo ngại đặc biệt về tự do tín ngưỡng tôn giáo năm thứ 21 liên tiếp.Các nước khác cũng bị Mỹ liệt là quốc gia lo ngại đặc biệt về tự do tôn giáo gồm có Myanmar, Trung Quốc, Cuba, Eritrea, Iran, Nicaragua, Pakistan, Nga, Ả-Rập Xê-út, Tajikistan, Turkmenistan. So với năm ngoái, năm nay có thêm hai nước là Cuba và Nicaragua bị đưa vào danh sách này.Ngoại trưởng Blinken cho rằng 12 quốc gia trên đang tham gia hay dung túng cho các hành vi xâm hại nghiêm trọng tới tự do tôn giáo.Căn cứ theo Luật tự do tôn giáo quốc tế được Quốc hội Mỹ ban hành năm 1998, Ngoại trưởng Mỹ hàng năm đều đánh giá về tình hình tự do tôn giáo của các nước trên thế giới, chỉ định các quốc gia gây "lo ngại đặc biệt" và quốc gia cần "giám sát đặc biệt" với các nước không được đảm bảo đúng mức về tự do tôn giáo.Các nước bị chỉ định là quốc gia cần giám sát đặc biệt về tôn giáo là Algeria, Cộng hòa Trung Phi, Comoros và Việt Nam. Ngoài ra, lực lượng vũ trang Taliban, nhóm phiến quân Hồi giáo Al-Shabaab, Nhà nước Hồi giáo IS, nhóm vũ trang Hồi giáo Boko Haram và Tập đoàn Wagner bị Washington chỉ định là những tổ chức lo ngại đặc biệt về tự do tôn giáo.Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh Chính phủ và chủ thể phi quốc gia trên khắp thế giới đang quấy rối, đe dọa sự tự do tín ngưỡng cá nhân, thậm chí là bỏ tù và giết cả những người theo tôn giáo. Có trường hợp còn lợi dụng cơ hội vì lợi ích chính trị mà đàn áp tự do tôn giáo hay tín ngưỡng của một cá nhân. Những hành động này gieo mầm cho sự rạn nứt, hủy hoại an ninh kinh tế, đe dọa tới nền hòa bình và ổn định chính trị. Do đó, Mỹ sẽ không khoanh tay làm ngơ trước tình trạng lạm dụng này.