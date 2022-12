Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi Việt Nam mở ra thời đại mới cho quan hệ song phương

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 5/12 đã có cuộc gặp hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, nhà lãnh đạo đầu tiên có chuyến thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc kể từ sau khi Chính phủ đương nhiệm ra mắt.Trong thông cáo báo chí chung công bố sau hội nghị, Tổng thống đề xuất hai bên cùng mở ra thời đại mới cho quan hệ Hàn-Việt, hiện đang là mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện.Lãnh đạo hai nước nhất trí sẽ hợp tác để thiết lập hòa bình và ổn định khu vực; nâng cao tính hiệu quả và xem xét phương án phát triển hơn nữa các kênh đối thoại chiến lược ngoại giao và an ninh hiện nay.Chính phủ Hàn Quốc sẽ tích cực hỗ trợ để tăng cường năng lực thực thi Luật biển của Việt Nam, nhằm đóng góp vào an ninh hàng hải trong khu vực. Ngoài ra, Hàn Quốc sẽ mở rộng hợp tác về ngành công nghiệp quốc phòng với Chính phủ Việt Nam.Về vấn đề hợp tác chuỗi cung ứng, hai nhà lãnh đạo có chung nhận định về tiềm năng hợp tác to lớn liên quan tới phát triển tài nguyên đất hiếm phong phú của Việt Nam, nhất trí tìm kiếm phương án hợp tác cụ thể. Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác hơn nữa ở các lĩnh vực tài chính, công nghệ thông tin, công nghệ cao, cơ sở hạ tầng và năng lượng.Tổng thống Yoon Suk-yeol nhấn mạnh Việt Nam là đối tác hợp tác phát triển lớn nhất của Hàn Quốc. Trong thời gian tới, Seoul sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác phát triển phù hợp với tình hình Việt Nam.Tổng thống đánh giá Viện khoa học và công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc (VKIST) tại Hà Nội chính là thành quả hợp tác khoa học và công nghệ giữa hai nước. Chính phủ Hàn Quốc sẽ tích cực xem xét phương án hỗ trợ Việt Nam xây dựng Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật.Tiếp đó, ông Yoon nhấn mạnh tiếng Hàn đã được chỉ định là môn Ngoại ngữ 1 tại Việt Nam, nên trong thời gian tới, Chính phủ Hàn Quốc sẽ tăng cường hỗ trợ về giáo dục tiếng Hàn tại Việt Nam.Ông Yoon đánh giá Việt Nam là đối tác trọng tâm trong "Sáng kiến đoàn kết Hàn Quốc-Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)" và "Chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương" của Hàn Quốc. Trong thời gian tới, Seoul sẽ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam, quốc gia đang đóng vai trò điều phối đối thoại, nhằm tăng cường hợp tác Hàn-ASEAN, Hàn-Mekong.Bên cạnh đó, Hàn Quốc sẽ tăng cường phối hợp với Việt Nam nhằm kêu gọi sự đoàn kết của cộng đồng quốc tế trong việc đối phó với vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên.Ông Yoon đánh giá chuyến thăm Hàn Quốc lần này của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ là xuất phát điểm mới cho quan hệ Hàn-Việt.Mặt khác, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã kêu gọi sự ủng hộ của Việt Nam để Hàn Quốc giành quyền đăng cai Triển lãm thế giới World Expo Busan 2030. Đáp lại, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết sẽ tích cực xem xét đề nghị này.