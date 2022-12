Thua Brazil 1-4, Hàn Quốc dừng chân tại World Cup 2022

Photo : YONHAP News

Trong trận đấu vòng 16 đội Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup Qatar 2022 trước đội tuyển Brazil diễn ra tại sân vận động 974, thủ đô Doha, Qatar vào rạng sáng ngày 6/12 (giờ Hàn Quốc), đội tuyển Hàn Quốc đã thất bại với tỷ số 1-4.Tiền đạo Hwang Hee-chan, chủ nhân của bản thắng quyết định giúp Hàn Quốc lội ngược dòng thành công 2-1 trong trận đấu cuối cùng bảng H trước Bồ Đào Nha để giành suất vào vòng 16 đội, tiếp tục đá chính trong trận đấu quan trọng này, hy vọng làm nên kỳ tích một lần nữa.Tuy nhiên, các học trò của huấn luyện viên Paulo Bento đã bị dẫn trước ngay từ phút thứ 7 với bàn thắng của cầu thủ Vinicius Junior. Chỉ 6 phút sau, tiền đạo Neymar ghi bàn thắng đưa Brazil nâng cách biệt lên 2-0. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của ngôi sao này tại World Cup năm nay.Sau đó, các chân sút của Brazil tiếp tục thể hiện lối chơi cá nhân biến hóa, làm thủng lưới Hàn Quốc thêm một quả vào phút thứ 29 của hiệp một do công của tiền đạo Richarlison và phút thứ 36 của hiệp một do công của cầu thủ Lucas Paqueta. Hiệp một đã kết thúc với tỷ số 4-0 nghiêng về Brazil.Brazil vẫn duy trì lối chơi tấn công trong hiệp hai, nhưng đội tuyển Hàn Quốc đã bảo vệ khung thành thành công, không để thua thêm bàn nào. Sau khi vào sân thay người, cầu thủ Paik Seung-ho đã tung một cú sút từ xa, giúp đội tuyển ghi một bàn thắng danh dự vào lưới Brazil vào phút thứ 31 của hiệp hai.Rốt cuộc, đội tuyển Hàn Quốc đã không thể lọt tiếp vào vòng tứ kết, dừng chân trước đối thủ mạnh nhất thế giới theo xếp hạng của Liên đoàn bóng đá quốc tế (FIFA).Trong trận tứ kết, Brazil sẽ chạm trán Croatia, đội đã vượt qua Nhật Bản trong trận đấu loại trực tiếp đầy kịch tích. Nhật Bản đã cầm hòa Croatia 1-1 trong hai hiệp thi đấu chính thức, nhưng cuối cùng để thua 1-3 sau loạt sút luân lưu.Mặt khác, theo ước tính của chính quyền thành phố Seoul, đã có khoảng 33.000 cổ động viên tập trung tại quảng trường Gwanghwamun để cổ vũ cho đội tuyển quốc gia, bất chấp cái lạnh -3 độ C và tuyết rơi vào rạng sáng ngày 6/12.