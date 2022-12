Tỉnh Nam Chungcheong tuyên bố xóa bỏ quy định đeo khẩu trang trong không gian kín

Photo : YONHAP News

Sau khi chính quyền thành phố Daejeon tuyên bố xóa bỏ quy định đeo khẩu trang trong không kín vào ngày 2/12, tới lượt tỉnh Nam Chungcheong ngày 6/12 cũng cho phép người dân có thể gỡ bỏ khẩu trang khi đi lại trong không gian kín.Chính quyền tỉnh này cho biết sẽ sớm gửi công văn lên Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương với nội dung sẽ ban sắc lệnh hành chính cho phép người dân tháo bỏ khẩu trang trong không gian kín nếu Ủy ban này không xem xét bãi bỏ quy định này.Việc các địa phương liên tiếp quyết định cho phép tháo khẩu trang trong không gian kín là do nhiều nước đã bỏ hẳn quy định đeo khẩu trang, ngoài ra việc đeo khẩu trang liên tục có thể tác động xấu tới sự phát triển của trẻ em.Về phần mình, Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương vẫn nhấn mạnh sẽ duy trì hệ thống phòng dịch nhất quán. Ủy ban sẽ xóa bỏ quy định đeo khẩu trang trong không gian kín khi tới thời điểm thích hợp, vẫn còn sớm để xóa bỏ quy định này hiện tại. Ủy ban chỉ ra rằng nếu vội vàng tháo bỏ khẩu trang trong không gian kín sẽ có thể gây nguy hiểm cho nhóm người có rủi ro nhiễm bệnh cao.Chính phủ Hàn Quốc khẳng định rằng Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương vẫn nắm quyền hạn về mặt pháp lý, chỉ đạo công tác phòng dịch với lãnh đạo các địa phương.Chính phủ sẽ tổ chức hai buổi thảo luận với các chuyên gia vào ngày 15 và 26/12 tới để bàn về thời điểm cho phép tháo bỏ khẩu trang trong không gian kín. Trong khi đó, giới chuyên gia chỉ ra rằng các địa phương cần phải kiểm tra về năng lực đối phó y tế của địa phương mình trước khi bỏ quy định này.Mặt khác, tính đến 0 giờ ngày 6/12, Hàn Quốc ghi nhận 77.604 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 84 ca nhập ngoại. Số ca nặng nhập viện điều trị là 443 ca, giảm 15 ca so với ngày hôm trước, 18 ngày liên tiếp ở ngưỡng 400 ca. Số ca tử vong là 24 ca, tỷ lệ tử vong là 0,11%.