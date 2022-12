Thủ tướng Hàn Quốc khẳng định không thỏa hiệp với hành vi đình công trái phép

Photo : YONHAP News

Chủ trì cuộc họp Nội các vào ngày 6/12, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo lấy làm tiếc vì cuộc đình công của Công đoàn vận tải hàng hóa đã bước sang ngày thứ 13. Thêm vào đó là cuộc tổng đình công của Tổng liên đoàn lao động Dân chủ từ cùng ngày, càng khiến cho đời sống dân sinh và hoạt động sản xuất công nghiệp chồng chất khó khăn.Thủ tướng tuyên bố Chính phủ sẽ không thỏa hiệp với các hành vi phi pháp, mà sẽ đối phó cứng rắn theo đúng nguyên tắc và pháp luật. Ông Han yêu cầu người lao động vận tải hàng hóa dừng hành vi phi pháp, nhanh chóng quay trở lại làm việc.Thủ tướng nhấn mạnh người dân tuyệt đối sẽ không đồng ý hay ủng hộ việc người lao động vận tải hàng lấy đời sống dân sinh và nền kinh tế quốc gia làm "con tin" giữa lúc các điều kiện kinh tế trong và ngoài nước đang nghiêm trọng như hiện nay. Ông Han nhấn mạnh sẽ không dung thứ bất cứ hành vi đình công bạo lực, trái pháp luật nào.Mặt khác, từ chiều ngày 6/12, Tổng liên đoàn lao động Dân chủ bắt đầu cuộc tổng đình công tại 15 địa điểm trên toàn quốc. Giải thích lý do tổng đình công, tổ chức này cho biết Chính phủ đương nhiệm không chỉ dừng lại ở việc ban lệnh cưỡng chế người lao động quay lại làm việc, đi ngược lại Hiến pháp, mà còn huy động cả Ủy ban giao dịch công bằng để tiến hành điều tra, nhằm vô hiệu hóa cuộc đấu tranh của Công đoàn vận tải hàng hóa.Cũng trong ngày 6/12, Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc đã tổ chức cuộc họp rà soát tình hình khẩn cấp với các doanh nghiệp thuộc 5 ngành nghề bị thiệt hại lớn từ cuộc đình công của Công đoàn vận tải hàng hóa.Tại cuộc họp, giới doanh nghiệp cho biết trong vòng 12 ngày qua, 5 ngành nghề là thép, hóa dầu, lọc dầu, xi măng và ô tô đã gặp trở ngại về việc xuất xưởng hàng hóa, quy mô lên tới 3.500 tỷ won (2,66 tỷ USD).Tính đến 8 giờ sáng ngày 6/12, có 85 trạm xăng dầu trên toàn quốc "cháy hàng" vì không được cung cấp xăng dầu. Riêng lĩnh vực xi măng đã được khôi phục 88% so với thông thường, do số trường hợp tài xế quay trở lại làm việc bắt đầu tăng sau lệnh cưỡng chế của Chính phủ.