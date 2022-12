Miền Bắc tiếp tục bị xếp vào danh sách nước cần được viện trợ lương thực của Liên hợp quốc

Photo : YONHAP News

Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) ngày 6/12 đưa tin Tổ chức Lương thực và nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) gần đây đã công bố báo cáo hàng quý về Triển vọng canh tác và tình hình lương thực, trong đó tiếp tục phân loại Bắc Triều Tiên là quốc gia thiếu lương thực toàn diện, cần được hỗ trợ lương thực từ bên ngoài.Theo báo cáo này, FAO chỉ ra rằng phần lớn người dân miền Bắc đang khổ sở vì thiếu lương thực, không được ăn đầy đủ các loại thực phẩm. Tổ chức này dự báo sản xuất nông nghiệp cả năm 2022 của Bắc Triều Tiên sẽ dưới mức bình quân mọi năm, tình hình an ninh lương thực của miền Bắc sẽ tiếp tục xấu đi.Bắc Triều Tiên liên tục bị xếp vào danh sách quốc gia cần được viện trợ lương thực từ bên ngoài kể từ năm 2007, năm đầu tiên FAO tiến hành điều tra về tình hình an ninh lương thực các nước trên toàn thế giới.Trong danh sách lần này có tổng cộng 45 quốc gia được cho là cần viện trợ lương thực từ bên ngoài, gồm có 33 nước châu Phi, 10 nước châu Á, 2 nước vùng Caribe.Mặt khác, theo nội dung công bố trên trang chủ, dự án hỗ trợ trẻ em khuyết tật Bắc Triều Tiên của tổ chức Đối tác Liên hợp quốc về thúc đẩy quyền của người khuyết tật (UNPRPD) đã chấm dứt vào tháng 9 năm nay trong khi chưa giải ngân được một nửa ngân sách.Tổ chức này đã triển khai dự án hỗ trợ trẻ em khuyết tật Bắc Triều Tiên với tổng ngân sách 200.000 USD vào tháng 9/2018, đặt mục tiêu chính là cải thiện các dịch vụ chăm sóc, phục hồi chức năng, nhận biết sớm trẻ khuyết tật tại miền Bắc trong thời gian hoạt động đến hết tháng 9 năm nay.Tuy nhiên, dự án này đã gián đoạn kể từ 12/2019 khi mới giải ngân được 75.789 USD. Lý do bị gián đoạn không được tiết lộ, nhưng có thể là do chính quyền Bắc Triều Tiên đã từ chối sự hỗ trợ và không cấp phép nhập cảnh cho nhân viên các tổ chức nhân đạo quốc tế sau khi nước này phong tỏa toàn diện biên giới để phòng ngừa dịch COVID-19 vào năm 2020.