Sự kiện về kimchi được tổ chức tại Quốc hội Mỹ

Photo : YONHAP News

Một sự kiện kỷ niệm "Ngày kimchi", món ăn cổ truyền của dân tộc Hàn đã được tổ chức tại Quốc hội Mỹ. Đây là sự kiện nhằm nâng cao vị thế của Hàn Quốc, cái nôi của món dưa muối kimchi, nhân dịp Hạ viện Mỹ đề xuất dự thảo nghị quyết nhằm chỉ định "Ngày Kimchi" làm ngày kỷ niệm chính thức tại Mỹ.Những món kimchi được trưng bày tại Thư viện Quốc hội Mỹ ở thủ đô Washington. Ở phía một góc là món cải thảo trộn với gia vị muối kimchi ăn liền Geotjeori trông thật ngon mắt được bài trí cùng các món ăn Hàn Quốc khác làm từ kimchi.Hạ nghị sĩ Ritchie Torres cho biết bản thân mình chưa từng ăn thử kimchi trước đó, nên rất kỳ vọng được dùng thử và còn đùa e rằng sẽ bị ghiền món ăn này. Hạ nghị sĩ người Mỹ gốc Hàn Marilyn Strickland thì đánh giá việc kỷ niệm "Ngày kimchi" có ý nghĩa vượt ra ngoài bản thân món kimchi, nhằm tôn vinh văn hóa và lịch sử Hàn Quốc, thể hiện lòng tự hào về nguồn cội của những người Mỹ gốc Hàn.Hàn Quốc chỉ định ngày 22/11 là "Ngày kimchi", món ăn được làm nên từ 11 loại nguyên liệu và có tới hơn 22 tác dụng. Trước đó, 12 Hạ nghị sĩ Mỹ đã đồng đề xuất dự thảo nghị quyết nhằm chỉ định "Ngày Kimchi" làm ngày kỷ niệm chính thức tại Mỹ. Do đó, sự kiện lần này được tổ chức tại Thư viện Quốc hội Mỹ nhằm thúc đẩy Quốc hội liên bang chỉ định "Ngày kimchi" trên khắp nước Mỹ. Hiện một số bang của Mỹ như New York, California, Virginia đã thông qua dự thảo nghị quyết này.Hạ nghị sĩ Carolyn Maloney, người đã đề xuất dự thảo nghị quyết chỉ định "Ngày kimchi", cho biết người dân Mỹ biết rằng kimchi là món ăn truyền thống lâu đời, có từ thời kỳ Tam quốc (ba vương quốc Goguryeo, Baekje và Silla cùng tồn tại trên bán đảo Hàn Quốc từ năm 18 trước Công Nguyên đến thế kỷ VII), và người dân Mỹ đều rất yêu thích món ăn này.Giới doanh nghiệp Hàn Quốc kỳ vọng rằng sự kiện lần này sẽ là cơ hội để có thể nâng cao được vị thế quốc gia Hàn Quốc, cái nôi của món kimchi. Giám đốc Tổng công ty thương mại nông thủy sản và thực phẩm Hàn Quốc (aT) Kim Chun-jin cho biết có nhiều người cho rằng kimchi có nguồn gốc từ các nước láng giềng của Hàn Quốc. Việc Hàn Quốc được Mỹ công nhận là xứ sở của món kimchi, sẽ giúp cho ẩm thực Hàn Quốc (K-food) có được chỗ đứng cao hơn.Kim ngạch xuất khẩu kimchi Hàn Quốc sang Mỹ trong 11 tháng đầu năm nay đạt 26,7 triệu USD, mức cao nhất từ trước tới nay, và con số này dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng trong tương lai.