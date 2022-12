KDI nhận định kinh tế tương lai khả năng cao sẽ trì trệ

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI) ngày 7/12 đã công bố báo cáo xu hướng kinh tế tháng 12, nhận định sản xuất ngành dịch vụ đang tiếp tục xu thế tăng, tập trung vào các lĩnh vực tiếp xúc trực tiếp, khi mà tình hình đầu tư trì trệ đã phần nào được cải thiện.Tuy nhiên, KDI phân tích nền kinh tế trong tương lai có khả năng cao sẽ đình trệ bởi nợ hộ gia đình và chỉ số lòng tin của doanh nghiệp đang xấu đi trong bối cảnh xuất khẩu giảm do kinh tế toàn cầu khủng hoảng khiến lãi suất liên tục tăng.Trong báo cáo xu hướng kinh tế tháng 11 vừa qua, Viện nghiên cứu phát triển cũng đưa ra đánh giá theo hướng tiêu cực tương tự, khi dùng cụm từ "xu thế tăng trưởng đang xấu đi", thay vì "xu thế hồi phục kinh tế xấu đi".Xét các chỉ số cơ bản, sản xuất ngành dịch vụ tháng 10 vẫn đang tiếp tục tăng, vượt hơn 5% so với một năm trước, tập trung vào các ngành nhà nghỉ, khách sạn, ăn uống, tài chính, bảo hiểm, vận tải và kho bãi. Trong khi đó, sản xuất ngành khai thác khoáng sản lại giảm 1,1% so với cùng kỳ năm ngoái, do lĩnh vực kim loại cơ bản và chế phẩm hóa học trì trệ.Sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 2,8% so với một tháng trước (3,2%). Tiêu dùng cũng giảm 0,7% do doanh số bán lẻ của hàng hóa lâu bền và kém bền giảm.KDI đánh giá xu thế tăng cao của ngành dịch vụ vẫn tiếp tục, song danh số bán lẻ lại giảm, chỉ số tâm lý tiêu dùng ở mức thấp, cản trở tiêu dùng hồi phục.Mức giảm của xuất khẩu mở rộng hơn, chủ yếu là tập trung vào xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc trước tình hình nền kinh tế toàn cầu trì trệ. Xuất khẩu tháng 11 giảm 14%, trong khi nhập khẩu tăng 2,7%, khiến cán cân thương mại thâm hụt 7,01 tỷ USD.Tuy nhiên, thị trường lao động đang tiếp tục cải thiện, chủ yếu là ngành dịch vụ tiếp xúc trực tiếp, bất chấp tuyển dụng trong ngành dịch vụ tiếp xúc không trực tiếp chững lại.Số lao động có việc làm trong tháng 10 tăng 677.000 người so với một năm trước, ở mức tương tự tháng 9.Về thị trường tài chính của Hàn Quốc, KDI lo ngại thị trường vốn ngắn hạn đang tiếp tục bất ổn, mặc dù lãi suất trên thị trường giảm và giá cổ phiếu tăng nhờ tâm lý kỳ vọng lãi suất cơ bản trong và ngoài nước được điều chỉnh giảm.Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc cũng nhận định kinh tế nửa cuối năm chịu áp lực lớn hơn do chính sách thắt chặt tiền tệ của các nước lớn, chính sách "Zero COVID-19" của Trung Quốc, và căng thẳng về mặt địa chính trị kéo dài. Tình trạng giá cả đắt đỏ ở nhiều nước châu Âu vẫn tiếp diễn do lo ngại bất ổn chuỗi cung ứng gia tăng bởi các biện pháp đóng cửa biên giới của Bắc Kinh.