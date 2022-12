Chính phủ Hàn Quốc lên án cuộc đình công của Công đoàn vận tải hàng hóa tại hội nghị ILO

Photo : YONHAP News

Bộ Tuyển dụng và lao động Hàn Quốc ngày 7/12 cho biết Chánh Văn phòng Hoạch định và điều phối thuộc Bộ Tuyển dụng, ông Park Jong-pil, cùng ngày đã có bài phát biểu tại Hội nghị Khu vực châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 17 của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tổ chức tại Singapore.Tại đây, ông Park cho biết cuộc đình công, từ chối vận chuyển hàng hóa của Công đoàn vận tải hàng hóa thuộc Tổng liên đoàn lao động Dân chủ đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới kinh tế Hàn Quốc, có thể đe dọa tới tính mạng, sức khỏe và sự an toàn của người dân.Hoạt động xuất hàng của các ngành công nghiệp quan trọng như xi măng, lọc dầu, thép đang gặp trở ngại. Vận chuyển hàng hóa xuất khẩu cũng bị gián đoạn. Các công trường xây dựng trên cả nước bị dừng thi công do thiếu vật liệu xây dựng. Quy mô thiệt hại lên tới hơn 3.500 tỷ won (2,65 tỷ USD).Chính phủ Hàn Quốc đã phải ban lệnh cưỡng chế người lao động quay trở lại làm việc, một lựa chọn bất khả kháng căn cứ theo pháp luật. Chính phủ sẽ đảm bảo đối thoại và thỏa hiệp với người lao động trong phạm vi quy định của pháp luật. Tuy nhiên, Chính phủ cũng sẽ đối phó một cách cứng rắn với các hành vi phi pháp, củng cố vững chắc chủ nghĩa pháp trị trong quan hệ lao động.Trong chiều cùng ngày, ông Park dự kiến có cuộc gặp với Tổng giám đốc ILO Gilbert Houngbo, trình bày cụ thể về cuộc đình công của Công đoàn vận tải hàng hóa, và tính chính đáng của Chính phủ khi ban lệnh cưỡng chế.Bài phát biểu trên của ông Park được phân tích là nhằm phản bác lại lập luận của Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Dân chủ Yoon Taek-geun tại hội nghị này một ngày trước. Ông Yoon lên án gay gắt biện pháp đối phó của Chính phủ Hàn Quốc.Phó Chủ tịch Yoon còn chỉ ra rằng Chính phủ Hàn Quốc đã phá vỡ thỏa thuận về việc mở rộng và duy trì chế độ đảm bảo giá cước vận tải, lấy luật pháp để đàn áp sự tự do của các tài xế, đe dọa dừng trợ cấp, tước bằng lái, xử phạt hình sự đối với những người lao động tham gia đình công.Trong khi đó, Tổng liên đoàn lao động Dân chủ và Công đoàn vận tải công cộng đã đề nghị ILO và Liên hợp quốc "tiếp tục can thiệp khẩn cấp" bằng cách​ gửi thư cho Tổng giám đốc ILO Gilbert Houngbo và Báo cáo viên đặc biệt về quyền tự do hội họp ôn hòa và lập hội Clement Voule.Trong thư, hai tổ chức này kêu gọi Tổ chức Lao động quốc tế can thiệp thêm trong bối cảnh Chính phủ Hàn Quốc đã ban lệnh cưỡng chế với người lao động vận tải hàng hóa đình công, mức độ vi phạm công ước ILO ngày càng nghiêm trọng hơn. Trước đó, ILO đã gửi công văn cho Chính phủ Hàn Quốc liên quan tới cuộc đình công của Công đoàn vận tải hàng hóa.