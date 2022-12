Seoul kêu gọi Tokyo giữ vững tinh thần của Hiến pháp hòa bình

Photo : YONHAP News

Trả lời phỏng vấn của báo giới ngày 6/12, một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Bộ Ngoại giao cùng ngày đã thảo luận với phía Nhật Bản về những thay đổi chính sách quốc phòng và an ninh của Tokyo, tái khẳng định lập trường rằng Nhật Bản nên giữ vững tinh thần Hiến pháp hòa bình, thực thi một cách minh bạch theo hướng đóng góp cho hòa bình và ổn định của khu vực.Quan chức trên cho biết Seoul đã nêu rõ với phía Tokyo rằng sẽ giữ nguyên lập trường không để Lực lượng phòng vệ Nhật Bản tiến vào lãnh thổ Hàn Quốc trong trường hợp bán đảo Hàn Quốc rơi vào tình huống khẩn cấp, nếu không được sự cho phép của Seoul.Liên minh cầm quyền của đảng Dân chủ tự do và đảng Công minh của Nhật Bản đang đẩy nhanh quá trình thảo luận nhằm sửa đổi ba văn kiện an ninh lớn như Chiến lược đảm bảo an ninh quốc gia cho tới cuối năm nay, với phương châm đảm bảo năng lực phản công để tấn công vào căn cứ của địch.Theo đó, nhiều ý kiến lo ngại rằng tùy thuộc vào thời điểm và đối tượng thực hiện năng lực phản công được quy định như thế nào mà có thể gây tổn hại tới nguyên tắc tập trung vào phòng thủ căn cứ theo Hiến pháp Hòa bình của Nhật Bản, tức có thể thực hiện quyền tự vệ tối thiểu trong trường hợp bị tấn công.Hạ nghị sĩ Hamachi Masakazu thuộc đảng Công minh tiết lộ gần đây đã nhất trí với đảng Dân chủ tự do trong cuộc họp cấp chuyên viên về sở hữu năng lực phản công của Nhật Bản gần đây, cho biết có thể thực hiện năng lực phản công trong trường hợp có yêu cầu của Mỹ khi xảy ra tình huống khẩn cấp trên bán đảo Hàn Quốc.Về vấn đề này, quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho rằng cơ quan ngoại giao Hàn-Nhật hiện đang tiếp tục trao đổi chặt chẽ nhiều vấn đề, bao gồm việc cải thiện quan hệ song phương.Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Cho Hyun-dong trong cuộc họp toàn thể của Ủy ban Ngoại giao và thống nhất tại Quốc hội ngày 5/12 cũng nhấn mạnh Nhật Bản cần có sự thảo luận và đồng ý của phía Hàn Quốc, khi nước này có yêu cầu thay đổi hiện trạng để sửa đổi mục đích của Hiến pháp Hòa bình.