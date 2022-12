Chính phủ Hàn Quốc bị chỉ ra là đã bóp méo bản chất của thảm họa Itaewon

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc được cho là đã quyết định bỏ đi từ "bị đè chết" và sử dụng cụm từ "tai nạn Itaewon" tại cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn do Tổng thống Yoon Suk-yeol chủ trì vào ngày 30/10, một ngày sau khi xảy ra thảm họa giẫm đạp tại khu phố Itaewon (quận Yongsan, Seoul).Tại cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn khi đó, Chính phủ đã thảo luận về việc hỗ trợ tang lễ cho những người thiệt mạng, tuyên bố thời gian tưởng niệm quốc gia và vấn đề đặt tên gọi cho vụ việc.Theo kết quả đưa tin của Đài Phát thanh và truyền hình Hàn Quốc KBS, trong cuộc họp này, Chính phủ đã quyết định bỏ từ "bị đè chết" ra khỏi tên gọi của thảm họa khi đó.Và quyết định trên đã được sử dụng trong phòng chat của các quan chức thuộc các bộ ngành liên quan được lập vào chiều cùng ngày nhằm khắc phục vụ việc.Trong cuộc điện đàm với đài KBS, một quan chức cấp Vụ trưởng Bộ Phúc lợi và xã hội cho biết ông chỉ truyền đạt lại về quyết định tên gọi của vụ thảm họa Itaewon, thống nhất đề mục của các báo cáo liên quan.Tuy nhiên, ngay từ ngày xảy ra thảm họa giẫm đạp Itaewon, khi người dân liên tục gọi điện tới tổng đài 112, đề cập tới cụm từ "bị đè chết". Do đó, việc Chính phủ chỉ thị bỏ cụm từ này bị chỉ ra là không thích hợp.Nghị sĩ Shin Hyun-young thuộc đảng đối lập Dân chủ đồng hành cho rằng cần phải làm rõ liệu Chính phủ có cố ý bóp méo một cách tinh vi bản chất của thảm họa Itaewon ngày 29/10, nhằm giảm nhẹ tính chất của vụ việc hay không.Tổng thống Yoon Suk-yeol khi tới thăm hiện trường xảy ra thảm họa Itaewon trước khi chủ trì cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương cũng không dùng từ "bị đè chết" mà dùng từ "chấn thương sọ não".Ngoài ra, vào thời điểm đó, Chính phủ cũng từng chỉ thị sử dụng những từ ngữ khách quan đối với thảm họa giẫm đạp Itaewon như dùng từ "tai nạn" thay cho "thảm họa", "người thiệt mạng" thay cho "nạn nhân".