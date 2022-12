Seoul ban cảnh báo chú ý chung về khả năng tuyển dụng nhân lực IT miền Bắc giả mạo quốc tịch

Photo : KBS News

Sau khi có kết quả rà soát các trang web về tuyển dụng, Chính phủ Hàn Quốc đã ban cảnh báo chú ý chung về khả năng các nhân lực ngành công nghệ thông tin (IT) của Bắc Triều Tiên có thể giả mạo quốc tịch và thông tin cá nhân để xin vào làm việc tại các doanh nghiệp Hàn Quốc.Miền Bắc hiện đang cử hàng nghìn nhân lực công nghệ thông tin lão luyện tới các nước châu Á, châu Phi. Những người này hoạt động theo nhóm, hòng xin việc làm ở các doanh nghiệp để kiếm ngoại tệ.Các ứng viên miền Bắc sẽ làm giả mạo chứng minh thư, hay mượn tài khoản đăng nhập của người nước ngoài, và thường yêu cầu được phỏng vấn trực tuyến hay qua điện thoại. Hoặc họ sẽ nhập cảnh với thị thực khác, không phải visa làm việc, và làm việc với tư cách là nhân viên IT để tránh sự giám sát của chính quyền địa phương.Chính phủ phỏng đoán các nhân lực IT của Bắc Triều Tiên đang hoạt động với nhiều phương thức đa dạng trong lĩnh vực y tế, thể thao, phát triển ứng dụng trò chơi (game).Đặc biệt, kể từ sau năm 2016, các lệnh trừng phạt miền Bắc ngày càng bị siết chặt, khiến xuất khẩu của nước này sụt giảm, buộc chính quyền Bình Nhưỡng phải tăng cường đưa các nhân lực công nghệ thông tin ra nước ngoài để kiếm ngoại tệ, phục vụ cho chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa.Chính phủ nhấn mạnh việc tuyển dụng và trả lương cho các nhân lực miền Bắc không chỉ gây hại tới doanh nghiệp, mà còn là hành vi trái với nghị quyết trừng phạt Bắc Triều Tiên của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Chính phủ đề nghị giới doanh nghiệp phải tăng cường xác nhận thông tin cá nhân của ứng viên trước khi tuyển dụng.