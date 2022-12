Đài Loan có khả năng sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ lần hai

Photo : YONHAP News

Giám đốc cấp cao Hội đồng an ninh quốc gia Nhà Trắng Robert Berschinski trong buổi họp báo ngày 7/12 (giờ địa phương) cho biết các nước tham gia Hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ lần thứ hai sẽ tương tự như hội nghị lần thứ nhất.Phát biểu này được ông Berschinski đưa ra để trả lời cho câu hỏi của báo giới rằng liệu Đài Loan có tham dự sự kiện này sắp tới hay không.Quan chức Nhà Trắng cho biết Mỹ tự hào vì Đài Loan tham dự Hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ, điều này là phù hợp với chính sách "một Trung Quốc" và không có sự thay đổi nào trong chính sách của Washington về vấn đề này.Hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ lần thứ hai sẽ do Mỹ, Hàn Quốc, Hà Lan, Zambia và Costa Rica đồng tổ chức, dự kiến diễn ra trong hai ngày 29-30/3 năm sau.Liên quan tới những chỉ trích rằng Hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ phân chia các nước thành "dân chủ và phi dân chủ", ép buộc phải lựa chọn một trong hai nước là Mỹ và Trung Quốc, Giám đốc cấp cao Berschinski nhấn mạnh Washington không hề yêu cầu ai phải lựa chọn và cũng không có ý đồ này.Ông Berschinski nhận định bản chất thống trị dân chủ đã suy giảm trên toàn thế giới trong khoảng 15 năm qua. Sự ra đời của những nhà lãnh đạo dân túy và chống tự do trong nền dân chủ, ảnh hưởng từ các quốc gia độc tài là những yếu tố gây hại tới chủ nghĩa dân chủ.Quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Joe Biden đang giữ lập trường rằng cuộc sống của người dân, an ninh và nền hòa bình của Mỹ và các nước trên toàn thế giới đang bị đe dọa. Đây chính là lý do Hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ được tổ chức. Việc Mỹ chọn 4 nước đồng tổ chức sự kiện này là bởi đây là những đối tác của Washington ở các châu lục.Hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ từng được Tổng thống Joe Biden tổ chức lần đầu vào tháng 12/2021 với mục đích là đối phó với sự nổi lên của chủ nghĩa chuyên chế và sự thoái trào của chủ nghĩa dân chủ trên toàn thế giới. Khi đó, Đài Loan cũng được mời tham gia sự kiện này và có những phát biểu chỉ trích Trung Quốc, làm dấy lên sự phản đối quyết liệt từ phía Bắc Kinh.