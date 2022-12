Ngân hàng trung ương Hàn Quốc nhận định giá tiêu dùng sẽ vẫn tăng ở ngưỡng 5% thời gian tới

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 8/12 trình báo cáo "Chính sách tiền tệ và tín dụng" lên Quốc hội, trong đó dự báo về phương hướng điều hành chính sách tiền tệ và tín dụng trong thời gian tới.BOK nhận định dù tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc đi xuống thì giá tiêu dùng dự kiến sẽ tăng vượt mục tiêu kiểm soát, nên trong thời gian tới, Hàn Quốc cần tiếp tục duy trì đường lối tăng lãi suất.BOK dự báo giá tiêu dùng sẽ tăng chậm lại, nhưng vẫn duy trì ở ngưỡng 5% trong thời gian tới. Ngân hàng trung ương phân tích việc giá dầu quốc tế giảm và tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng dần được giảm nhẹ trong nửa cuối năm sẽ giảm sức ép lên giá tiêu dùng, xét trên khía cạnh nguồn cung. Nhưng ngược lại, nếu tiêu dùng tư nhân được hồi phục trở lại sau dịch COVID-19 thì điều này sẽ có thể cản trở sự "hạ nhiệt" của giá tiêu dùng.BOK đánh giá gần đây, đà tăng trưởng của xuất khẩu đang chững lại nhanh chóng, khiến động lực tăng trưởng kinh tế yếu đi. Nguyên nhân kéo nền kinh tế đi xuống là do việc ngân hàng trung ương các nước lớn như Mỹ thắt chặt tiền tệ, kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại. BOK cũng lo ngại về các yếu tố trong nước như lãi suất tăng cao khiến gánh nặng trả lãi tăng theo, hiệu ứng tiêu cực về tài sản (hiện tượng giá trị tài sản giảm khiến tiêu dùng bị co hẹp), điều kiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp khó khăn khiến các doanh nghiệp co hẹp đầu tư.Ngân hàng trung ương cũng chỉ ra rằng bất ổn từ chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) cũng là một yếu tố rủi ro lớn với nền kinh tế Hàn Quốc. Trong khi đó, thị trường vốn ngắn hạn, trái phiếu, tín dụng trong nước cũng vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn. Mặc dù các thị trường này được kỳ vọng sẽ dần hồi phục sau khi các đối sách bình ổn thị trường của Chính phủ mang lại hiệu quả rõ nét hơn, nhưng vẫn cần phải hết sức lưu ý về nguy cơ bất ổn thị trường tái diễn.