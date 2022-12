Mức lương bình quân của người lao động Hàn Quốc trong năm 2021 là hơn 40 triệu won

Photo : YONHAP News

Cơ quan thuế quốc gia Hàn Quốc (NTS) ngày 7/12 công bố 239 số liệu thống kê thuế trên Cổng thông tin thống kê thuế quốc gia (TASIS).Trong năm ngoái, số người lao động kê khai quyết toán thuế cuối năm đạt 19.959.000 người, tăng 2,4% so với một năm trước. Tổng số tiền lương quyết toán thuế là 803.208,6 tỷ won (607,57 tỷ USD), mức lương bình quân đầu người là 40,24 triệu won (30.440 USD). Đây là lần đầu tiên trong lịch sử thống kê, số tiền lương bình quân của người lao động vượt mức 40 triệu won.Theo khu vực, thành phố Sejong có mức lương bình quân đầu người cao nhất, đạt 47,2 triệu won (35.700 USD), tiếp đó là thủ đô Seoul 46,57 triệu won (35.200 USD), thành phố Ulsan 44,83 triệu won (33.900 USD), tỉnh Gyeonggi 41,19 triệu won (31.150 USD). Có 1.123.000 người lao động có mức lương năm vượt 100 triệu won (USD), tăng 22,6% so với năm ngoái (916.000 người), lần đầu tiên vượt ngưỡng 1 triệu người.Trong số những người lao động quyết toán cuối năm, có 35,3% không phải đóng thuế thu nhập từ lao động sau khi được khấu trừ các loại thuế.Trong năm ngoái, số người kê khai thuế thu nhập tổng hợp, như thu nhập từ kinh doanh, lãi suất, đạt 9.495.000 người, tăng 18,4% so với một năm trước. Số người có thu nhập tài chính vượt 20 triệu won (15.000 USD) là 179.000 người, tương tự một năm trước. Thu nhập bình quân của những người này là 296 triệu won (223.900 USD).Trong năm ngoái, tổng số trường hợp hoàn tất điều tra thuế là 14.454 trường hợp, tương tự một năm trước. Số tiền bị đánh thuế thêm sau khi điều tra thuế là 5.500 tỷ won (4,16 tỷ USD).Ngày 20/12 tới đây, Cơ quan Thuế quốc gia sẽ phát hành "Niên báo thống kê thuế 2022" trong đó tổng hợp 552 số liệu thống kê đã công bố theo quý trong năm nay.