Số lượng việc làm tại Hàn Quốc tăng cao kỷ lục trong năm 2021

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 8/12 công bố "Kết quả thống kê hành chính công về việc làm năm 2021". Theo tài liệu này, trong năm ngoái, tổng số việc làm tại Hàn Quốc là 25.580.000 công việc, tăng thêm 850.000 việc (3,5%) so với năm 2020, quy mô tăng và tỷ lệ tăng đều là mức cao nhất trong lịch sử thống kê liên quan từ năm 2016.Trong đó, lĩnh vực bán buôn và bán lẻ tăng thêm 170.000 việc làm, lĩnh vực y tế và phúc lợi xã hội tăng 150.000 việc làm, công nghệ thông tin tăng 80.000 việc làm.Số việc làm liên quan tới các dịch vụ chăm sóc, y tế tăng được phân tích là do nhu cầu tăng trong bối cảnh dân số già hóa nhanh. Ngoài ra, số việc làm ở các lĩnh vực không tiếp xúc trực tiếp như công nghệ thông tin cũng tăng mạnh dưới ảnh hưởng của dịch COVID-19.Ngược lại, số việc làm ở lĩnh vực nhà hàng, khách sạn giảm 10.000 việc làm, hai năm giảm liên tiếp sau năm 2020. Đây là lĩnh vực dịch vụ tiếp xúc trực tiếp nên chịu ảnh hưởng lớn từ lệnh giãn cách xã hội của Chính phủ.Theo độ tuổi, số lượng việc làm dành cho người trên 60 tuổi tăng thêm 470.000 việc làm, tăng 11,9%, chiếm hơn một nửa tổng số việc làm tăng thêm trong năm ngoái.Ngược lại, số việc làm cho người dưới 19 tuổi giảm 10.000 việc làm (giảm 3,7%), lần đầu giảm trong lịch sử thống kê, được phân tích là do tỷ lệ sinh thấp dẫn đến dân số dưới 19 tuổi giảm.Trong tổng số việc làm, có 4.980.000 công việc thuộc về ngành chế tạo, chiếm tỷ trọng lớn nhất (19,5%). Xét theo quy mô doanh nghiệp, số việc làm ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ đạt 15,88 triệu công việc, chiếm 62,1% tổng số việc làm, ở doanh nghiệp lớn là 4.240.000 việc làm, chiếm 16,6%. Số lượng việc làm dành cho nam giới chiếm 57%, nhiều hơn 1,3 lần so với nữ giới.