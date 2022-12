Ngoại trưởng Hàn Quốc tham gia tuyên bố chung của 9 nước lên án Iran đàn áp biểu tình

Photo : YONHAP News

Vào ngày 8/12 (giờ địa phương), Ngoại trưởng 9 nước gồm Hàn Quốc, Mỹ, Australia, Canada, Chile, Iceland, New Zealand, Thụy Điển và Anh đã ra tuyên bố chung lên án việc chính quyền Iran đàn áp cuộc biểu tình nổ ra sau cái chết đầy nghi vấn của một nữ sinh đại học nước này bằng cách kiểm soát mạng internet.Ngoại trưởng các nước cho rằng Chính quyền Iran đang mở rộng cuộc đàn áp tàn bạo với những người biểu tình, như hành vi bạo lực trên cơ sở giới sử dụng công nghệ, trong đó có việc kiểm soát nền tảng số và internet.Vào tháng 9 vừa qua, Cảnh sát Iran đã bắt giữ một cô gái trẻ tên là Mahsa Amini (22 tuổi) với lý do không đội khăn trùm đầu (Hijab) phù hợp. Sau đó, cô đã bị chết một cách đáng ngờ. Cái chết của cô gái trẻ đã làm dấy lên cuộc biểu tình trên phạm vi toàn Iran, hiện vẫn đang tiếp diễn.9 Ngoại trưởng còn chỉ ra rằng phụ nữ và các bé gái ở Iran đang trở thành mục tiêu quấy rối và bạo hành trực tuyến; yêu cầu Iran tôn trọng nhân quyền và tự do cơ bản.Tuyên bố chung nhấn mạnh phụ nữ và các bé gái ở Iran đang phụ thuộc vào các phương tiện như mạng xã hội để truyền đi thông điệp tới toàn thế giới. Họ đang sử dụng công cụ thiết yếu đó một cách đầy dũng cảm, vậy nhưng giới chức nước này lại lạm dụng công nghệ vào mục đích xấu, như bạo hành và quấy rối trực tuyến, phát tán tin tức giả hòng khiến họ phải im lặng.Các Ngoại trưởng nhấn mạnh những hành động bạo lực này của Iran là một chiến thuật có kế hoạch, thường được những đối tượng chống tự do trên toàn thế giới sử dụng nhằm chấm dứt phong trào dân chủ, tăng cường quyền lực chính trị. Bạo lực trên cơ sở giới sử dụng khoa học công nghệ đang đe dọa tới tính mạng, sự an toàn và sinh kế của phụ nữ.Ngoại trưởng 9 nước đề nghị cộng đồng quốc tế cùng chung tay trong việc hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ để phụ nữ và các bé gái Iran có thể tiếp cận toàn diện và hiệu quả thông tin trên nền tảng trực tuyến. Trong đó, cần phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa chủ động và hiệu quả, nhằm đấu tranh lại với các hành vi lạm dụng nền tảng số của giới chức Iran.Bộ trưởng Ngoại giao các nước khẳng định sẽ đoàn kết với phụ nữ và các bé gái của Iran, tiếp tục tìm kiếm phương án hỗ trợ phụ nữ trên toàn thế giới để họ có thể thực hiện quyền lợi của mình một cách tự do và an toàn cả trực tiếp và trực tuyến.