Chính phủ sẽ ấn định tiêu chuẩn cho phép tháo khẩu trang trong không gian kín trong tháng 12

Photo : YONHAP News

Phát biểu tại cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 9/12, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duk-soo cho biết Chính phủ sẽ lập tiêu chuẩn và chỉ số giúp đánh giá khách quan tình hình dịch COVID-19, nhằm chuyển sang khuyến nghị hoặc để người dân tự giác đeo khẩu trang trong không gian kín khi thỏa mãn các điều kiện này. Chính phủ sẽ tổ chức thảo luận công khai, thảo luận tại Ủy ban tư vấn để đưa ra quyết định về các tiêu chuẩn cụ thể trong cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương tháng này.Bên cạnh đó, Chính phủ cũng sẽ xem xét xu hướng số ca mắc mới, số ca nặng và tử vong do COVID-19.Thủ tướng Han nhấn mạnh một điều kiện quan trọng để đẩy sớm thời điểm dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang chính là tiêm phòng vắc-xin cải tiến. Tỷ lệ tiêm phòng vắc-xin cải tiến hiện đang tăng dần, ở nhóm đối tượng trên 60 tuổi đạt 24,1%, ở các cơ sở dễ lây nhiễm là 36,8%, tuy nhiên vẫn chưa đạt được mục tiêu mà Chính phủ đề ra lần lượt là 50% và 60% với hai nhóm đối tượng này.Thủ tướng Han cho biết theo nghiên cứu của Mỹ và Anh, hiệu quả phòng ngừa COVID-19 ở nhóm tiêm bằng vắc-xin cải tiến cao hơn tối đa 50% so với người tiêm các loại vắc-xin cũ. Ông Han kêu gọi người trên 60 tuổi nhất định phải tham gia tiêm chủng.Từ thứ Hai tuần sau (ngày 12/12), Hàn Quốc sẽ mở rộng đối tượng được tiêm phòng vắc-xin cải tiến thành người từ 12 tuổi trở lên. Chính phủ khuyến nghị thiếu niên có rủi ro cao như bị suy giảm miễn dịch và có bệnh nền nên tiêm phòng bằng vắc-xin cải tiến.Thủ tướng Han cũng cho biết hiện tại có nhiều ý kiến về quy định đeo khẩu trang trong không gian kín, nội bộ Chính phủ cũng đang thảo luận về vấn đề này, nhưng vẫn giữ vững nguyên tắc là coi việc đảm bảo tính mạng và sự an toàn của người dân là mục tiêu chính sách hàng đầu.Mặt khác, tính đến 0 giờ ngày 9/12, Hàn Quốc ghi nhận 62.734 ca mắc COVID-19 mới. Số ca nặng đang nhập viện điều trị là 442 ca, số ca tử vong là 67 ca.