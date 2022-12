Hơn 400.000 việc làm tăng trong năm 2022 là nhờ hoạt động kinh tế nối lại sau đại dịch

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 9/12 công bố báo cáo "Đánh giá tình hình tuyển dụng và xu hướng tiền lương". BOK dự báo lao động có việc làm sẽ tăng 820.000 người trong năm nay nhưng chỉ tăng 90.000 người vào năm sau.Ngân hàng trung ương đã tiến hành phân tích quy mô tăng lao động có việc làm trong năm nay và năm sau theo ảnh hưởng của từng yếu tố. Trong năm nay, có 200.000 lao động tăng thêm nhờ yếu tố kinh tế, 204.000 người tăng do yếu tố cơ cấu như dân số tăng.Ngược lại, 418.000 lao động, chiếm hơn một nửa, tăng là do hiệu ứng "re-opening", tức nhờ hoạt động kinh tế được nối lại sau đại dịch COVID-19. Hiệu ứng này được tính toán dựa trên việc xem xét tỷ lệ tham gia hoạt động kinh tế trong năm nay có phải là xu hướng dài hạn hay không.Sau khi kết thúc khoảng thời gian bị hạn chế giờ mở cửa hoặc đóng cửa kinh doanh trong đợt dịch COVID-19, lĩnh vực dịch vụ và nhà hàng được mở rộng, đóng góp vào việc gia tăng số lượng việc làm. Mức tăng lao động năm nay lớn, nhưng chủ yếu tập trung ở ngành công nghiệp hoặc ngành nghề có mức lương thấp, nên chất lượng việc làm bị chỉ ra là không tốt.Ngân hàng trung ương nhận định khi hiệu ứng re-opening biến mất, nền kinh tế tăng trưởng chậm lại thì mức tăng lao động có việc làm sẽ giảm xuống còn 90.000 người vào năm sau. Mặc dù số lao động có việc làm nhờ yếu tố cơ cấu như dân số tăng sẽ vẫn tăng thêm 201.000 người, nhưng ngược lại, do kinh tế đình trệ nên lao động có việc làm nhờ yếu tố kinh tế lại giảm 116.000 người.Theo đó, BOK dự báo tỷ lệ tuyển dụng sẽ giảm từ 62,1% năm nay xuống 62% vào năm sau, tỷ lệ thất nghiệp tăng từ 3% năm nay lên 3,4% trong năm sau.