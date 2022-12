Photo : YONHAP News

Ủy ban điều tra đặc biệt làm sáng tỏ nguyên nhân thảm họa Itaewon thuộc Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc đang xem xét cáo buộc các nghi phạm chính trong thảm họa giẫm đạp ở Itaewon xảy ra hồi cuối tháng 10 tội danh "đồng phạm gây tai nạn do sai sót trong công việc"."Đồng phạm gây tai nạn do sai sót trong công việc" là tội danh được áp dụng khi sai sót của nhiều cá nhân khác nhau gộp lại trở thành nguyên nhân gây ra sự cố. Cảnh sát đang nhận định rằng thảm họa Itaewon vừa qua xảy ra là do sai sót của nhiều người cùng một lúc.Ủy ban giải thích rằng rất khó để chứng minh mối quan hệ nhân quả và truy cứu khách quan về hành vi phạm tội của một nghi phạm riêng lẻ. Thảm họa giẫm đạp ở Itaewon gây ra thương vong cho tới 158 người, việc truy cứu trách nhiệm pháp lý với riêng cựu Giám đốc Sở Cảnh sát quận Yongsan Lee Im-jae có thể gặp khó khăn. Ngược lại, nếu truy cứu trách nhiệm pháp lý về sai sót của nhiều cơ quan cùng một lúc thì việc chứng minh mối quan hệ nhân quả sẽ có thể dễ dàng hơn.Trước tiên, Ủy ban đang xem xét áp dụng tội danh "đồng phạm gây tai nạn do sai sót trong công việc" với các cơ quan có trách nhiệm về quản lý an toàn. Ủy ban điều tra đặc biệt cũng để ngỏ khả năng có thể áp dụng tội danh "đồng phạm" với quan chức Bộ Hành chính và an toàn và chính quyền thành phố Seoul.Mặt khác, Ủy ban điều tra đặc biệt đang tiến hành điều tra cựu Giám đốc Sở Cảnh sát quận Yongsan Lee Im-jae, người đã bị Tòa án bác lệnh bắt giam, để làm rõ ông này có can thiệp vào việc điền thông tin sai sự thật về thời điểm tới hiện trường trong báo cáo tình hình ngay sau thảm họa Itaewon hay không.Trong tuần này, Ủy ban điều tra đặc biệt sẽ tiếp tục điều tra bổ sung với các nghi phạm chính.