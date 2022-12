Dự thảo gia hạn ba năm chế độ đảm bảo giá cước vận tải được thông qua tại Ủy ban Địa chính Quốc hội

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp toàn thể của Ủy ban Địa chính và giao thông thuộc Quốc hội Hàn Quốc ngày 9/12, đảng đối lập Dân chủ đồng hành ngày 9/12 đã đơn phương thông qua dự thảo sửa đổi Luật kinh doanh vận tải bằng xe tải, có nội dung gia hạn ba năm chế độ đảm bảo giá cước vận tải.Chế độ đảm bảo giá cước vận tải có nội dung đảm bảo giá cước vận tải ở mức tối thiểu cho tài xế xe tải. Dự thảo sửa đổi bao gồm phụ lục sửa đổi có nội dung tiếp tục áp dụng chế độ này cho tới ngày 31/12/2025.Đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân và quan chức Chính phủ đã không tham gia vào cuộc họp toàn thể của Ủy ban Địa chính và giao thông, yêu cầu Công đoàn vận tải hàng hóa phải quay lại làm việc trước.Chủ tịch Ủy ban Địa chính và giao thông Kim Min-ki (đảng Dân chủ đồng hành) lấy làm tiếc về việc các quan chức Chính phủ, như Bộ trưởng Địa chính và giao thông, không tham gia vào cuộc họp, trong khi đây là một dự luật nhạy cảm và quan trọng. Các nghị sĩ của đảng này chỉ trích Bộ trưởng Hành Chính và an toàn Won Hee-ryong có hành động coi thường Quốc hội.Hiện tại, chỉ có hai mặt hàng áp dụng chế độ đảm bảo giá cước vận tải là container và xi măng. Lý do mà phía Công đoàn vận tải hàng hóa tiến hành đình công là nhằm yêu cầu Chính phủ áp dụng vĩnh viễn chế độ này, và mở rộng phạm vi áp dụng.Dù đã vượt qua được Ủy ban Địa chính và giao thông, nhưng dự thảo sửa đổi dự kiến sẽ khó vượt qua được "cửa ải" tiếp theo là tại Ủy ban Pháp chế và tư pháp, do vị trí Chủ tịch Ủy ban này thuộc về đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân.