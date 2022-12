Hàn Quốc mở rộng tiêm chủng vắc-xin COVID-19 cải tiến cho đối tượng 12 tuổi trở lên

Photo : YONHAP News

Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc cho biết bắt đầu từ ngày 12/12, thanh thiếu niên từ 12 tuổi trở lên sẽ có thể đặt lịch và tiêm trong ngày vắc-xin COVID-19 cải tiến, thay vì giới hạn cho người trên 18 tuổi như trước đó. Những người đã đặt lịch từ trước sẽ bắt đầu được tiêm từ ngày 19/12.Các loại vắc-xin cải tiến được Cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) cấp phép sử dụng cho thanh thiếu niên 12 tuổi trở lên là vắc-xin Pfizer có tác dụng với biến thể BA.1, BA.4 và BA.5. Trường hợp ngoại lệ có thể tiêm bằng vắc-xin tái tổ hợp gen của Novavax.Đối tượng tiêm là những người đã hoàn tất tiêm hai mũi cơ bản. Khoảng cách giữa các mũi tiêm là trong vòng ba tháng, tương tự quy định tiêm chủng vào mùa đông hiện đang được triển khai.Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương giải thích vắc-xin cải tiến có tính an toàn tương tự vắc-xin trước đây. 94,3% các phản ứng bất thường sau tiêm như đau nhức vùng bị tiêm đều là những triệu chứng thông thường.Mặc khác, Chính phủ sẽ kéo dài thêm hai tuần thời gian tập trung tiêm vắc-xin mũi bổ sung trong mùa đông cho tới ngày 31/12, nhằm nâng tỷ lệ tiêm chủng vắc-xin cải tiến, cũng như để nhiều người ngoài 60 tuổi, những người sống và làm việc tại các cơ sở dễ lây nhiễm được tiêm chủng. Cơ quan phòng dịch khuyến nghị những người có rủi ro lây nhiễm và tử vong, người có hệ miễn dịch kém, người có bệnh lý nền nên tích cực tham gia tiêm chủng.Trong một diễn biến liên quan, tính đến 0 giờ ngày 12/12, Hàn Quốc ghi nhận 25.667 ca nhiễm COVID-19 mới, tăng hơn 2.500 người so với một tuần trước, mức cao nhất trong vòng 13 tuần (xét theo các ngày thứ Hai). Số ca nhiễm trong tình trạng nguy kịch là 478 người, duy trì mức 400 ca trong 24 ngày qua. Có thêm 689 người đã tiêm chủng vắc-xin mũi bổ sung mùa đông, nâng tỷ lệ tham gia tiêm chủng lên 8,3%.