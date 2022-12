Mỹ liệt Lực lượng Biên phòng Bắc Triều Tiên vào danh sách trừng phạt

Photo : YONHAP News

Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ ngày 9/12 (giờ địa phương) vừa qua đã bổ sung Lực lượng Biên phòng Bắc Triều Tiên vào danh sách trừng phạt, với lý do xâm phạm nhân quyền của những người dân miền Bắc có ý định chạy trốn khỏi đất nước.OFAC chỉ ra rằng Lực lượng Biên phòng miền Bắc phụ trách khu vực biên giới với Trung Quốc, Nga đã chôn mìn ở khu vực biên giới, ra lệnh cho binh lính bắn hạ ngay khi phát hiện người bỏ trốn, khiến nhiều người dân miền Bắc thiệt mạng trong quá trình đào tẩu.Hàng chục nghìn người dân miền Bắc đang nỗ lực thoát khỏi cuộc sống bị bóc lột về lao động, tra tấn, nhưng các cơ quan an ninh của miền Bắc trong đó có Lực lượng Biên phòng lại kiểm soát biên giới một cách ngặt nghèo, làm cho những nỗ lực đào tẩu này trở nên hết sức nguy hiểm.Bộ Tài chính Mỹ từng xếp 7 doanh nghiệp nước ngoài hỗ trợ giao dịch tài chính cho Xưởng phim Khoa học và giáo dục (còn được biết đến với tên gọi Xưởng phim hoạt hình 26/4) của Bắc Triều Tiên, và Đại diện xưởng phim này tại Paris (Pháp) Kim Myong-chol vào danh sách trừng phạt tháng 12 năm ngoái.Xưởng phim này bị nghi ngờ môi giới việc làm cho các nhà sản xuất phim hoạt hình miền Bắc với mục đích thu ngoại tệ cho Chính phủ, hạn chế tự do của trẻ em, ngược đãi với những người xin lưu vong.