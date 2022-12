Người dân Hàn Quốc đắm mình với các hoạt động ngoài trời vào mùa đông

Photo : YONHAP News

Thời tiết bớt giá rét cũng là lúc người dân ra ngoài trời tham gia nhiều hoạt động. Các khu trượt tuyết và trượt máng tuyết vừa mở cửa đã tất bật đón dòng người đổ về vui chơi giữa cái lạnh mùa đông.Lướt mình trên những cánh đồng tuyết trắng xóa và những cơn gió rét buốt sẽ mang tới cho người ta cảm giác được giải phóng sau một thời gian dài. Dù có thể té ngã vì khó mà giữ được thăng bằng, nhưng thật tuyệt vời khi lại được ngắm mùa tuyết quay trở lại.Khu trượt tuyết dù mới mở cửa được hai ngày, nhưng đã lấy lại được dáng vẻ tràn đầy sức sống như trước đại dịch COVID-19.Tại một bãi trượt tuyết khác, những người đam mê trượt tuyết xếp hàng dài để thử thách mình trượt trên những con dốc. Những con dốc cao tự khi nào đã trở thành sân chơi cho những tay trượt tuyết. Mỗi người trong số họ đều say sưa trượt tuyết, thể hiện kỹ năng điêu luyện của bản thân.Các khu trượt tuyết nổi tiếng ở tỉnh Gangwon đã bắt đầu mở cửa đón khách từ cuối tuần trước như khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Yongpyong ở huyện Pyeongchang, khu trượt tuyết Phoenix Pyeongchang, khu trượt tuyết Alpensia, công viên Welli Hilli và công viên Vivaldi. Mùa trượt tuyết năm nay bắt đầu muộn hơn một tuần so với dự kiến do thời tiết ấm áp, và sẽ kéo dài cho tới tháng 3 năm sau.Vào mùa đông, đối với những em nhỏ sẽ không có sân chơi nào to lớn như những bãi trượt máng tuyết. Các em ngồi trên máng trượt xoay vòng vòng, băng xuống dốc. Đó thật là một khoảnh khắc thú vị khi được vui đùa cùng với gia đình.Lần này lại là một cú nhảy mạnh mẽ để bay lên không của những chiếc dù lượn. Dù chưa thể ngắm nhìn những ngọn đồi tuyết, song không gì có thể sánh bằng cảm giác hồi hộp khi được bay dọc theo các sườn núi.Mùa đông dù đã đến những nhiều người cũng không ngần ngại nô đùa với nước. Họ đắm mình trong những bể tắm ngoài trời với làn khói lạnh bốc lên.Đi dọc theo những con sông sẽ lại bắt gặp những người dân đang chơi đùa với nhiều cách hoàn toàn khác biệt. Họ lướt mình trên những con sóng do ca nô tạo ra, biểu diễn những pha lướt sóng ngoạn mục.Rất nhiều người dân đắm mình với các hoạt động ngoài trời trong cái rét có phần nào dịu bớt so với tuần trước. Những tay leo núi thì bám vào dây, từng bước trèo lên tảng đá trên ngọn núi Bukhan. Họ dang hai tay tận hưởng cảm giác được chinh phục ngọn núi. Ở trên một ngọn núi khác gần đó, nhiều người còn xua đi cái mệt bằng một bát mỳ ăn liền nóng hổi.Bắt đầu từ giữa tuần sau, nhiệt độ được dự báo sẽ giảm mạnh, nên không ít người dân đã tranh thủ tận hưởng ngày nghỉ của mình trước khi cái lạnh cắt da cắt thịt ùa về.