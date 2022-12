Phiên điều trần tại Quốc hội về thảm họa Itaewon gặp trở ngại

Photo : YONHAP News

Các ủy viên của đảng Sức mạnh quốc dân thuộc Ủy ban điều tra đặc biệt tại Quốc hội về thảm họa giẫm đạp Itaewon ngày 11/12 đã đồng loạt tuyên bố rút khỏi ủy ban, nhằm phản đối việc dự thảo kiến nghị bãi nhiệm Bộ trưởng Hành chính và an toàn Lee Sang-min được thông qua tại phiên họp toàn thể Quốc hội cùng ngày.Các nghị sĩ này chỉ trích việc đảng đối lập Dân chủ đồng hành đòi bãi nhiệm ông Lee Sang-min trước khi tiến hành phiên điều trần tại Quốc hội là nhằm châm ngòi tranh cãi chính trị về thảm kịch này.Tuy nhiên, ban lãnh đạo đảng Sức mạnh quốc dân vẫn chưa đề cập tới việc tẩy chay toàn diện các lịch trình tại Quốc hội, được phân tích là do cân nhắc tới khả năng đảng đối lập sẽ xúc tiến dự thảo luận tội Bộ trưởng Lee và quá trình đàm phán về dự thảo ngân sách năm 2023.Trong khi đó, đảng Dân chủ đồng hành chỉ trích đảng cầm quyền cuối cùng đã lộ rõ toan tính là muốn ngăn chặn phiên điều trần tại Quốc hội về thảm kịch Itaewon. Đảng đối lập nhấn mạnh sẽ vẫn tiến hành phiên điều trần theo đúng kế hoạch dù đảng cầm quyền không tham gia, bởi việc làm rõ trách nhiệm, phòng ngừa tái diễn sự cố tương tự, bảo đảm sự an toàn trong tương lai cho người dân chính là trách nhiệm của Quốc hội.Trước đó, chính giới đã đạt được nhất trí thời gian hoạt động của Ủy ban điều tra đặc biệt là 45 ngày. Tới nay, gần một nửa thời gian đã trôi qua nhưng hai bên vẫn chưa đạt được nhất trí về các lịch trình chính.Dù chính giới nhất trí thông qua được dự thảo ngân sách năm 2023, Quốc hội chính thức điều trần về thảm họa Itaewon từ sau ngày 15/12 đi chăng nữa thì thời gian còn lại cũng chỉ có khoảng ba tuần. Đảng đối lập đang yêu cầu kéo dài thời gian hoạt động của Ủy ban điều tra đặc biệt, trong khi đảng Sức mạnh quốc dân lại phản đối, nên dự kiến hai bên sẽ còn tiếp tục xung đột ý kiến.Mặt khác, việc Quốc hội thông qua dự thảo bãi nhiệm Bộ trưởng Hành chính và an toàn cũng đang gây ảnh hưởng tới quá trình đàm phán của chính giới về dự thảo ngân sách năm 2023.Thời hạn thông qua dự thảo ngân sách năm 2023 là ngày 15/12, tuy nhiên trên thực tế chính giới đã dừng đàm phán do mâu thuẫn ý kiến về việc giảm thuế doanh nghiệp.Đảng Dân chủ đồng hành tuyên bố trong trường hợp đàm phán thất bại, đảng này sẽ tự lập ra dự thảo ngân sách riêng, trong đó cắt giảm 2.000 tỷ won (1,53 tỷ USD) so với dự thảo của Chính phủ, tập trung vào việc giảm thuế cho người dân thay vì giảm thuế cho giới siêu giàu.