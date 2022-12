Số cặp vợ chồng mới cưới tại Hàn Quốc giảm mạnh

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày12/12 công bố số liệu thống kê về cặp vợ chồng mới cưới năm 2021.Cặp vợ chồng mới cưới trong thống kê này được tính là các cặp vợ chồng đã đăng ký kết hôn trong vòng 5 năm trở lại đây và vẫn đang duy trì quan hệ hôn nhân. Tính đến ngày 1/11 năm ngoái, số cặp vợ chồng mới cưới đạt 1.101.000 cặp, giảm 83.000 cặp (7%) so với năm 2020.Số cặp kết hôn lần đầu và tái hôn đều giảm, trong đó số cặp kết hôn lần đầu giảm 67.000 cặp, số cặp tái hôn giảm 16.000 cặp. Đặc biệt, số cặp mới kết hôn được một năm giảm tới 10,4%. Điều này được phân tích là bởi số cặp kết hôn trong năm 2021 giảm do ảnh hưởng của dịch COVID-19.Thu nhập bình quân một năm của các cặp vợ chồng kết hôn lần đầu là 64 triệu won (48.800 USD), tăng 6,9% so với một năm trước. Trong đó, thu nhập bình quân của các cặp đôi cả vợ và chồng đều đi làm là 80,4 triệu won (61.350 USD)/năm, của các cặp chỉ có một vợ hoặc chồng đi làm là 48,11 triệu won (36.700 USD)/năm.Trong số các cặp vợ chồng kết hôn lần đầu, 54,2% đã có con, giảm 1,3%. Trong số các cặp cả hai vợ chồng cùng đi làm, số cặp có con chiếm 49,6%, thấp hơn 10,9% so với các cặp đôi chỉ một vợ hoặc chồng đi làm. Số con bình quân của các cặp vợ chồng đều có việc làm là 0,59 trẻ, ít hơn so với cặp vợ chồng chỉ có một trong hai người đi làm là 0,74 trẻ.Tùy theo tình hình sở hữu nhà ở mà số con của các cặp vợ chồng cũng có sự khác biệt. Tỷ lệ có con ở các cặp vợ chồng có nhà riêng là 59,9%, cao hơn 9,8% so với cặp vợ chồng không có nhà. Số con bình quân của các cặp vợ chồng có nhà riêng là 0,73 trẻ, và của cặp vợ chồng không sở hữu nhà là 0,6 trẻ.