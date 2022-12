Giới trẻ Hàn Quốc đánh giá tích cực về việc tiêu thụ sản phẩm thay thế thịt

Photo : KBS News

Công ty thực phẩm Shinsegae Food ngày 12/12 công bố kết quả khảo sát với 1.000 người ngoài 20, 30 tuổi tiến hành vào tháng 1 năm nay, trong đó có 67,6% đánh giá tích cực về việc sử dụng sản phẩm thay thế thịt (còn gọi là "thịt thay thế") có thành phần thực vật hoặc nuôi cấy tế bào động vật.71,4% số người được hỏi chọn lý do tiêu thụ thịt thay thế là để bảo vệ môi trường, 53% chọn lý do là vì phúc lợi động vật, 43,5% là thói quen ăn uống lành mạnh, 36,5% chọn lý do đối phó với khủng hoảng lương thực.Tuy nhiên, chỉ có 42,6% trả lời đã từng ăn thử sản phẩm thay thế thịt, 78,2% trả lời có ý định ăn thử, nhiều hơn gấp ba lần so với số người trả lời không có ý định ăn thử.Tổng công ty thương mại nông thủy sản và thực phẩm Hàn Quốc (aT) ước tính quy mô thị trường sản phẩm thay thế thịt trên toàn thế giới sẽ đạt 11,03 tỷ USD vào năm 2025, tăng trưởng hơn 40% so với năm nay.