EU bất ngờ bổ sung cấm vận riêng với 8 cá nhân và 4 tổ chức của Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Theo công báo của Liên minh châu Âu (EU), Hội đồng Đối ngoại EU ngày 12/12 (giờ địa phương) đã liệt thêm 8 cá nhân và 4 tổ chức của Bắc Triều Tiên vào danh sách trừng phạt vì tài trợ vốn hoặc có dính líu trực tiếp tới chương trình phát triển tên lửa đạn đạo, vi phạm nghị quyết trừng phạt miền Bắc của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.8 cá nhân bị trừng phạt lần này trong đó có Kim Kwang-yon và Kil Jong-hun thuộc Công ty thương mại phát triển khoáng sản Triều Tiên (KOMID), Kim Su-il của Bộ Công nghiệp quân nhu thuộc đảng Lao động. 4 tổ chức bị cấm vận là Bộ Công nghiệp tên lửa phụ trách ngành công nghiệp quân nhu, và đơn vị trực thuộc là công ty thương mại Roeunsan, tàu chở dầu Unica và New Konk vì trung chuyển dầu tinh chế trái phép giữa các tàu trên vùng biển Trung-Triều để cung cấp dầu cho miền Bắc.Liên minh châu Âu cho biết đối tượng Kim Kwang-yon đã tài trợ vốn, trực tiếp tham gia vào chương trình phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa, hạt nhân của Bình Nhưỡng. Đối tượng Kim Su-il thì đã hoạt động tại Việt Nam từ năm 2016, tham gia vào việc xuất khẩu các mặt hàng than đá cứng và tinh quặng titan, hòng kiếm ngoại tệ về cho miền Bắc đầu tư vào chương trình phát triển tên lửa đạn đạo và hạt nhân.Lần cuối cùng Liên minh châu Âu đưa ra biện pháp trừng phạt riêng với Bắc Triều Tiên là vào tháng 4 vừa qua. Các đối tượng bị EU trừng phạt bổ sung lần này đều là những các nhân và tổ chức bị Hàn Quốc và Mỹ cấm vận.Việc EU bất ngờ áp lệnh trừng phạt bổ sung với các cá nhân và tổ chức miền Bắc vào thời điểm khi mà chiến tranh tại Ukraine ngày càng kéo dài và các bên đang tập trung đối phó với Nga được cho là một biện pháp phù hợp với cộng đồng quốc tế trong việc ứng với các động thái khiêu khích liên tiếp chưa từng có tiền lệ từ đầu năm đến nay của Bắc Triều Tiên.Liên minh châu Âu đã lên án việc miền Bắc đã phóng ít nhất 63 tên lửa đạn đạo trong vòng từ ngày 5/1 tới 18/11 năm nay, bao gồm cả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM). Việc Bình Nhưỡng tăng cường phóng tên lửa trái phép đang làm tổn hại tới thể chế không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu. EU hối thúc Bình Nhưỡng tuân thủ các nghĩa vụ quy định trong luật quốc tế, quay trở lại đối thoại với các nước đương sự liên quan.Lệnh trừng phạt bổ sung lần này của EU sẽ có hiệu lực ngay lập tức tại 27 nước thuộc Liên minh châu Âu. Các đối tượng trong danh sách cấm vận sẽ bị đóng băng tài sản và bị cấm nhập cảnh vào các nước châu Âu.Như vậy, danh sách cấm vận riêng miền Bắc của EU đã tăng lên thành 73 cá nhân và 17 tổ chức. Và có 80 cá nhân và 75 tổ chức bị EU trừng phạt dựa theo nghị quyết cấm vận Bắc Triều Tiên của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.