Dự báo cán cân thương mại Hàn Quốc năm 2022 lần đầu thâm hụt sau 14 năm

Photo : YONHAP News

Cơ quan Hải quan Hàn Quốc ngày 13/12 công bố số liệu cho biết cán cân thương mại lũy kế từ đầu năm tới ngày 10/12 thâm hụt tổng cộng 47,46 tỷ USD, mức cao kỷ lục, cao gấp 2,3 lần so với quy mô thâm hụt kỷ lục trước đó là vào năm 1996 (20,62 tỷ USD).Cán cân thâm hụt cả năm 2022 gần như chắc chắn sẽ lần đầu thâm hụt sau 14 năm kể từ năm 2008 (13,26 tỷ USD), thời kỳ khủng hoảng tài chính toàn cầu.Quy mô thâm hụt cả năm nay được cho là sẽ gần bằng hoặc vượt mức dự báo mà các tổ chức lớn trong nước đưa ra, như Hiệp hội thương mại quốc tế (KITA) dự báo 45 tỷ USD, Viện nghiên cứu kinh tế công nghiệp và thương mại Hàn Quốc (KIET) đoán là 42,6 tỷ USD, và Viện nghiên cứu kinh tế Hàn Quốc (KERI) dự báo 48 tỷ USD.Thậm chí, còn có dự báo rằng quy mô thâm hụt cả năm nay sẽ có thể đạt 50 tỷ USD nếu quy mô thâm hụt trong tháng 12 vượt 7,5 tỷ USD. Quy mô thâm hụt 10 ngày đầu tháng 12 đạt 4,92 tỷ USD, tăng mạnh so với 10 ngày đầu tháng 10. 2,04 tỷ USD).Cán cân thương mại năm 2022 thâm hụt cao kỷ lục là do kim ngạch nhập khẩu tăng vọt, ảnh hưởng từ việc giá nguyên vật liệu quốc tế leo thang sau khi nổ ra chiến tranh Nga-Ukraine.Kim ngạch nhập khẩu ba mặt hàng năng lượng lớn là dầu thô, khí đốt và than đá từ đầu năm tới ngày 10/12 vừa qua đạt 180,41 tỷ USD, tăng 72,7% so với cùng kỳ năm trước.Trong khi đó, xuất khẩu lại bị co hẹp do nền kinh tế toàn cầu đình trệ, càng khiến quy mô thâm hụt cán cân thương mại tăng mạnh. Xuất khẩu tháng 10 giảm 5,8%, tháng 11 giảm 14%, 10 ngày đầu tháng 12 giảm 20,8% so với cùng kỳ năm trước.Đặc biệt, tính tới tháng 11, xuất khẩu chíp bán dẫn, mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Hàn Quốc, đã giảm 4 tháng liên tiếp. Xuất khẩu sang Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc, cũng giảm 6 tháng liên tiếp.Giới chuyên gia nhận định cán cân thương mại sẽ tiếp tục thâm hụt trong năm sau do xuất khẩu sẽ tiếp tục đình trệ tương tự năm nay. Hiệp hội thương mại quốc tế Hàn Quốc dự báo cán cân thương mại năm sau sẽ thâm hụt 13,8 tỷ USD. Viện nghiên cứu kinh tế công nghiệp và thương mại Hàn Quốc dự báo quy mô thâm hụt là 26,6 tỷ USD.