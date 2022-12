Viện Kiểm sát triệu tập điều tra các cựu quan chức Chính phủ tiền nhiệm trong vụ công chức bị miền Bắc bắn chết năm 2020

Photo : YONHAP News

Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul thông báo sẽ triệu tập điều tra đối với cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia (NIS) Park Jie-won vào 10 giờ sáng ngày 14/12.Thông qua mạng xã hội tối ngày 12/12, cựu Giám đốc Park cho biết sẽ đồng ý lệnh triệu tập của Viện Kiểm sát. Phía luật sư của ông đã sắp xếp lịch trình với các công tố viên.Tháng 7 vừa qua, cựu Giám đốc Park Jie-won bị NIS cáo buộc đã chỉ thị xóa trái phép các báo cáo liên quan đến gián điệp trong vụ một công chức Bộ Hải dương và thủy sản bị quân đội Bắc Triều Tiên bắn chết trên biển phía Tây vào tháng 9 năm 2020.Các công tố viên cho rằng nhận được chỉ thị của cựu Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Suh Hoon sau khi tham dự cuộc họp các Bộ trưởng liên quan và rạng sáng hôm sau ngày xác nhận vụ việc trên, ông Park đã chỉ thị cho NIS xóa các văn kiện tình báo.Trong một diễn biến liên quan, Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul ngày 13/12 hiện cũng đang tiến hành điều tra cựu Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Noh Young-min với tư cách nghi phạm trong vụ việc trên.Ông Noh đã tham dự cuộc họp khẩn các Bộ trưởng liên quan vào lúc 1 giờ sáng ngày 23/9/2020, sau đó cùng với cựu Chánh Văn phòng Suh Hoon lần đầu trực tiếp báo cáo vụ việc lên cựu Tổng thống Moon Jae-in vào lúc 8 giờ 30 sáng cùng ngày. Tiếp đó, ông Noh nhận báo cáo kết quả điều tra của Bộ Quốc phòng trong cuộc họp các bộ trưởng liên quan diễn ra vào lúc 8 giờ sáng ngày 24/9, rồi cùng với cựu Chánh Văn phòng Suh báo cáo tình hình cho cựu Tổng thống Moon. Cựu Chánh Văn phòng Noh cũng tham dự cuộc họp các Bộ trưởng liên quan do cựu Tổng thống Moon chủ trì vào chiều ngày 27/9. Do đó, phía Viện Kiểm sát dự kiến sẽ xác định những nội dung trao đổi và chỉ thị được đưa ra trong các cuộc họp liên quan được tổ chức sau khi phát sinh vụ việc.Trước đó, cựu Chánh Văn phòng Noh, cựu Chánh Văn phòng Suh và cựu Giám đốc Park đã tổ chức buổi họp báo chung, phủ nhận các cáo buộc liên quan. Các cựu quan chức này cho rằng lập trường của Viện Kiểm sát khẳng định Chính phủ tiền nhiệm đã quy kết công chức Bộ Hải dương vượt biên là vô căn cứ, đây rõ ràng là một biện pháp trả đũa chính trị.