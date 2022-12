Quân đội Hàn Quốc có kế hoạch trang bị tên lửa hành trình siêu thanh cho chiến đấu cơ FA-50

Photo : KBS News

Quân đội Hàn Quốc có kế hoạch trang bị "tên lửa hành trình siêu thanh" đang phát triển cho máy bay chiến đấu FA-50, để có thể phóng tên lửa từ trên không, nhắm vào các mục tiêu trên mặt đất và trên biển.Ban đầu, tên lửa hành trình siêu thanh này được phát triển thử nghiệm nhằm mục đích đất đối hạm trong vòng hơn một năm, sau đó được chuyển sang phát triển thành tên lửa đa dụng có thể phóng từ trên không.Vào tháng 9 vừa qua, quân đội đã tiến hành phóng thử nghiệm tên lửa này từ trên mặt đất, và đã nhắm chính xác vào mục tiêu giả định trên biển. Tên lửa này được phát triển hoàn toàn bằng công nghệ trong nước, có vận tốc nhanh gấp ba lần so với tên lửa hiện hành, là một vũ khí trọng tâm trong Hệ thống tấn công phủ đầu bằng tên lửa "Kill Chain" của quân đội Hàn Quốc.Cho tới nay, quân đội đã hoàn tất quá trình phát triển công nghệ liên quan tới động cơ sử dụng nhiên liệu rắn và thiết bị dẫn đường, hoàn thiện thiết kế cơ bản của tên lửa. Tiếp theo, quân đội đang tiến hành sản xuất phiên bản mẫu đầu tiên để thử nghiệm các tính năng của tên lửa.Tên lửa hành trình siêu thanh dự kiến sẽ được quân đội trang bị cho chiến đấu cơ hạng nhẹ FA-50, đặt mục tiêu bay thử nghiệm vào năm 2025. Nếu dự án thành công thì phạm vi sử dụng của FA-50, vốn là loại máy bay chiến đấu có bán kính tác chiến hẹp và trang bị ít vũ khí, sẽ được mở rộng hơn rất nhiều.Nhà nghiên cứu Shin Jong-woo thuộc tổ chức nghiên cứu "Diễn đàn an ninh quốc phòng Hàn Quốc" cho biết trước đây, FA-50 chỉ có năng lực hỗ trợ trên không ở cự ly gần, nhưng nếu được lắp tên lửa hành trình siêu thanh thì chiến đấu cơ này sẽ có thêm năng lực tấn công chính xác vào các mục tiêu ở khoảng cách xa hơn hẳn so với trước.Mặt khác, Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) cũng đang phát triển tên lửa không đối đất tầm xa để trang bị cho chiến đấu cơ KF-21 tự phát triển, với mục tiêu hoàn thành vào năm 2028. Dự án có tổng ngân sách phát triển là hơn 190 tỷ won (145,25 triệu USD).Phía DAPA cho biết Hàn Quốc đã sở hữu được tương đối các công nghệ cần thiết để phát triển loại tên lửa mới. Hiện tại, DAPA đang bắt tay vào sản xuất phiên bản thử nghiệm để kiểm chứng tính năng tên lửa.Cơ quan này kỳ vọng các dự án phát triển tên lửa phóng từ trên không nói trên sẽ đóng góp lớn vào ngành công nghiệp quốc phòng từ nội địa hóa cho đến mở rộng xuất khẩu vũ khí quân sự của Hàn Quốc.