Photo : YONHAP News

Hiệp hội báo chí nước ngoài tại Hollywood (HFPA), đơn vị chủ quản của giải Quả cầu vàng, một trong hai giải thưởng điện ảnh lớn nhất của Mỹ cùng với giải Oscar, ngày 12/12 (giờ địa phương) đã công bố danh sách đề cử cho từng hạng mục của giải thưởng lần thứ 80 năm nay.Trong đó, phim điện ảnh "Quyết tâm chia tay" (Decision to Leave) của đạo diễn Hàn Quốc Park Chan-wook đã được đề cử ở hạng mục "Phim điện ảnh không nói tiếng Anh hay nhất".4 tác phẩm sẽ cạnh tranh giải thưởng với phim "Quyết tâm chia tay" ở hạng mục này là phim "Phía Tây không có gì lạ" (All Quiet on the Western Front) của đạo diễn Edward Berger (Đức), phim "Argentina, 1985" của đạo diễn Santiago Mitre (Argentina), phim "Close" của đạo diễn Lukas Dhont (Pháp) và phim "Cuộc trỗi dậy" (Rise Roar Revolt - RRR) của đạo diễn Koduri Srisaila Sri Rajamouli (Ấn Độ).Giải Quả cầu vàng trao giải ở 15 hạng mục cho các tác phẩm điện ảnh quốc tế và 12 hạng mục dành cho các tác phẩm truyền hình của Mỹ. Kể từ lễ trao giải lần này, giải Quả cầu vàng đổi tên giải điện ảnh tiếng nước ngoài thành giải phim điện ảnh không nói tiếng Anh.Trước đó, phim điện ảnh "Ký sinh trùng" của đạo diễn Bong Joon-ho đã trở thành tác phẩm điện ảnh Hàn Quốc đầu tiên được nhận giải thưởng phim nói tiếng nước ngoài hay nhất tại lễ trao giải Quả cầu vàng năm 2020. Tới lễ trao giải năm 2021, phim điện ảnh “Minari” của đạo diễn Lee Isaac Chung cũng nối gót nhận giải ở cùng hạng mục.Tại lễ trao giải lần thứ 79 diễn ra hồi tháng 1 năm nay, nam diễn viên O Yeong-su trong sê-ri phim truyền hình “Trò chơi con mực” (Squid Game) của Netflix đã thắng giải "Nam diễn phụ xuất sắc nhất".Giải Quả cầu vàng năm ngoái đã bị làng điện ảnh Hollywood tẩy chay do phân biệt chủng tộc, giới tính và cáo buộc tham nhũng của ban lãnh đạo, cuối cùng lễ trao giải lần thứ 79 đã bị hủy lịch phát sóng trực tiếp. Lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 80 này sẽ được tổ chức vào ngày 10/1 năm sau, và sẽ được phát trực tiếp trở lại.Tuy nhiên, hãng thông tấn AFP của Pháp đưa tin cho biết một số ngôi sao điện ảnh đang e ngại tham gia lễ trao giải sắp tới, cho thấy những tranh cãi liên quan vẫn chưa chấm dứt. Hãng tin Reuters của Anh cũng cho biết sau khi danh sách đề cử được công bố, hầu như chưa thấy diễn viên hay đạo diễn nào bày tỏ cảm nghĩ, nên vẫn chưa rõ liệu lễ trao giải Quả cầu vàng lần này có thu hút được những ngôi sao điện ảnh hàng đầu được hay không.