Số ca mắc mới COVID-19 tại Hàn Quốc ngày 13/12 cao nhất trong vòng ba tháng

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ ngày 13/12, Hàn Quốc ghi nhận 86.852 ca mắc COVID-19 mới, tăng gấp 3,8 lần so với ngày 12/12 (hơn 20.000 ca). Dù số ca mắc ngày hôm trước giảm là do số mẫu xét nghiệm giảm vào dịp cuối tuần, nhưng đây vẫn là mức tăng rất cao.Số ca mắc mới trong cùng ngày là mức cao nhất trong vòng gần ba tháng kể từ sau ngày 14/9 (93.949 ca), và là mức cao nhất trong vòng 14 tuần nếu xét riêng trong các ngày thứ Ba, tính từ ngày 6/9. Nếu so với thứ Ba tuần trước, số ca mắc mới tăng thêm hơn 9.000 ca, duy trì đà tăng 8 ngày liên tiếp.Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ đưa ra phương án điều chỉnh quy định bắt buộc đeo khẩu trang trong không gian kín vào cuối tháng 12. Tuy nhiên, xu hướng gia tăng ca nhiễm mới gần đây dự kiến sẽ ảnh hưởng tới quá trình lập phương án điều chỉnh của Chính phủ.Số ca nặng đang phải nhập viện điều trị giảm 18 ca so với ngày hôm trước, đạt 460 ca, vẫn ở mức cao. Công suất giường bệnh cho bệnh nhân COVID-19 nặng trên toàn quốc đạt 34,7%. Số ca tử vong tăng thêm 29 ca, nâng tổng số ca tử vong từ đầu dịch là 31.128 ca, tỷ lệ tử vong là 0,11%. Trong số các ca tử vong mới, số ca trên 80 tuổi là 19 người, chiếm nhiều nhất, sau đó là ngoài 70 tuổi (8 người) và ngoài 60 tuổi (2 người).