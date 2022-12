Mỹ hỗ trợ tối đa 1,5 triệu USD để du nhập thông tin bên ngoài vào Bắc Triều Tiên

Photo : KBS News

Đài châu Á tự do (RFA) ngày 13/12 đưa tin Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ hỗ trợ tối đa 1,5 triệu USD vào "Dự án ủng hộ tự do thông tin" nhằm nâng cao hiểu biết của người dân Bắc Triều Tiên về chủ nghĩa dân chủ, nhân quyền và tự do, cũng như "Dự án đa dạng hóa hệ thống tiếp cận thông tin" nhằm phát triển phương án du nhập thông tin đa dạng vào nội bộ miền Bắc.Đối tượng được hỗ trợ bao gồm các dự án sản xuất nội dung về chủ nghĩa dân chủ, nhân quyền và tự do, dự án mở rộng khả năng tiếp cận thông tin của người dân miền Bắc thông qua chương trình phát thanh và các dự án đào tạo người tị nạn Bắc Triều Tiên thành nhà sản xuất nội dung.Thêm vào đó, Washington còn hỗ trợ tìm hiểu kỹ thuật và phương pháp "đi đường vòng" với công nghệ ngăn chặn thông tin bên ngoài của miền Bắc, hoặc cải tiến và mở rộng kỹ thuật để đưa thông tin bên ngoài vào Bình Nhưỡng một cách an toàn.Ngoài ra, Mỹ cũng sẽ rót khoản ngân sách tương tự vào dự án cải thiện nhân quyền và quyền tự do cơ bản trong nội bộ Bắc Triều Tiên, trong đó có làm sáng tỏ trách nhiệm về xâm phạm nhân quyền và sự đàn áp của Nhà nước một cách nghiêm trọng, nâng cao nữ quyền, tăng cường bảo vệ quyền lao động và người lao động, nâng cao quyền lợi cho người khuyết tật.Washington đề ra các ví dụ cụ thể như tạo điều kiện tiếp cận đối với các nhà tù chính trị và trại lao động khổ sai của Bình Nhưỡng, hoặc hoạt động hỗ trợ báo cáo về thông tin và điều khoản được đổi mới trước thềm kỷ niệm 10 năm phát hành Báo cáo của Ủy ban điều tra tình hình nhân quyền tại Bắc Triều Tiên (COI) thuộc Liên hợp quốc.