Chính giới Hàn Quốc vẫn chưa thể thu hẹp mâu thuẫn về dự thảo ngân sách năm 2023 dù chỉ còn hạn 1 ngày

Photo : YONHAP News

Chính giới Hàn Quốc bày tỏ quyết tâm sẽ thông qua dự thảo ngân sách năm 2023 tại Quốc hội vào ngày 15/12, vốn đã vượt quá thời hạn được quy định trong Hiến pháp là ngày 2/12. Tuy nhiên, phe cầm quyền và đối lập vẫn chưa thể thu hẹp được bất đồng ý kiến dù chỉ còn một ngày nữa là đến hạn tự đặt ra như trên.Đảng đối lập Dân chủ đồng hành cho biết nếu Chính phủ và phe cầm quyền không chịu nhượng bộ thì đảng này sẽ đơn phương thông qua dự thảo ngân sách do đảng này tự điều chỉnh.Trong khi đó, đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân hiện đang phản đối gay gắt, cho rằng điều này sẽ là hành động "tàn bạo" chưa từng có, chỉ trích kế hoạch cắt giảm thuế cho người dân của đảng Dân chủ đồng hành là "dã tâm Nolbu".Giải thích về điều này, Đại diện tại Quốc hội của đảng Sức mạnh quốc dân Joo Ho-young so sánh động thái của đảng đối lập chẳng khác nào truyện cổ tích "Anh em nhà Heungbu" trong đó nhân vật người anh Nolbu có tâm địa độc ác tự làm gãy chân của chim én để rồi giả vờ lương thiện đi chữa lành cho chim để được nhận báo đáp. Trong thực tế, tiền thuế vốn dĩ đã được Chính phủ cựu Tổng thống Moon Jae-in nâng quá cao, giờ chỉ cắt giảm đi đôi chút thì chẳng là gì.Ngược lại, Đảng đối lập Dân chủ đồng hành lại hướng mũi chỉ trích tới yêu cầu cắt giảm thuế doanh nghiệp của Tổng thống Yoon Suk-yeol, nội dung tranh cãi lớn nhất trong dự thảo ngân sách năm sau.Đại diện tại Quốc hội của đảng Dân chủ đồng hành Park Hong-geun cho biết Tổng thống Yoon đã trực tiếp đề nghị thông qua Luật thuế doanh nghiệp trong kỳ họp Quốc hội bất thường tháng 12, cho thấy Tổng thống "xem thường" cơ quan lập pháp là Quốc hội.Theo đó, cuộc đàm phán giữa Đại diện tại Quốc hội của hai đảng do Chủ tịch Quốc hội chủ trì đã đổ bể chỉ trong vòng chưa đầy một tiếng.Trong trường hợp chính giới vẫn chưa đạt được thỏa thuận cho đến phút cuối, đảng Dân chủ đồng hành có kế hoạch sẽ thông qua dự thảo ngân sách năm sau, trong đó cắt giảm khoảng 2.000 tỷ won (1,54 tỷ USD) so với dự thảo ban đầu của Chính phủ.