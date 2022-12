Lao động có việc làm tăng 620.000 người trong tháng 11

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 14/12 công bố báo cáo xu hướng tuyển dụng tháng 11. Theo đó, số người có việc làm trong tháng trước là 28.421.000 người, tăng 626.000 người so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng cao nhất trong vòng 23 năm kể từ năm 1999 (xét riêng các tháng 11).Số lao động có việc làm bắt đầu tăng từ tháng 3 năm ngoái, và đang duy trì đà tăng liên tục so với số liệu một năm trước trong suốt 21 tháng qua.Tuy nhiên, mức tăng lại đang có xu thế chững lại. Số lao động có việc làm đã giảm từ 930.000 người của tháng 5 vừa qua, xuống mốc 800.000 người từ tháng 6 đến tháng 8, rồi rớt xuống 700.000 người trong tháng 9 và 670.000 người vào tháng 10.Tỷ lệ tuyển dụng tháng 11, tức số người có việc làm trên tổng dân số 15 tuổi trở lên, đạt 62,7%, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức cao nhất xét trong các tháng 11 kể từ năm 1982.So với mức chuẩn của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), tỷ lệ tuyển dụng trong dân số có độ tuổi lao động từ 15 tới 64 của Hàn Quốc đạt 690%, tăng 1,5% so với một năm trước.Xét theo độ tuổi, lao động có việc làm ngoài 60 tuổi tăng 479.000 người, độ tuổi 50 tăng 92.000 người và độ tuổi 30 tăng 66.000 người. Trong khi đó, lao động có việc làm lại giảm lần lượt 6.000 người và 4.000 người ở độ tuổi 40 và 20. Tuy nhiên, tỷ lệ tuyển dụng ở độ tuổi 40 và 20 tăng lần lượt 0,9% và 1,5%. Đặc biệt, số lao động có việc làm ở tầng lớp thanh niên từ 15-29 tuổi đã giảm 5.000 người, quay lại đà giảm sau 21 tháng.Xét theo ngành nghề, lao động ngành nhà hàng, khách sạn tăng 231.000 người, mức tăng lớn nhất. Tiếp đó là ngành y tế và dịch vụ phúc lợi xã hội tăng 149.000 người, ngành chế tạo tăng 101.000 người. Ngược lại, ngành bán buôn bán lẻ giảm 78.000 người, ngành tài chính và bảo hiểm giảm 27.000 người.Số người thất nghiệp trong tháng trước là 666.000 người, giảm 68.000 người so với một năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp, tức tỷ lệ người thất nghiệp so với dân số hoạt động kinh tế, là 2,3%, giảm 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái.Dân số không hoạt động kinh tế là 16.231.000 người, giảm 422.000 người, đà giảm 21 tháng liên tiếp.Chính phủ nhận định mức tăng số lao động có việc làm sẽ chững lại trong thời gian tới, song tỷ lệ tuyển dụng vẫn duy trì hoặc có thể giảm nhẹ. Cục Thống kê quốc gia cũng chỉ ra rằng tình hình tuyển dụng trong thời gian tới còn nhiều bất ổn như lãi suất cao, xuất khẩu trì trệ.