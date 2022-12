Hàn Quốc hỗ trợ nhân đạo 3 triệu USD giúp người dân Ukraine chống chọi với mùa đông khắc nghiệt

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc công bố kế hoạch hỗ trợ 3 triệu USD cho Ukraine tại Hội nghị quốc tế về hỗ trợ khả năng phục hồi tư nhân cho Ukraine, do Pháp đồng tổ chức với Ukraine tại Paris vào ngày 13/12.Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lim Soo-suk trong buổi họp báo định kỳ ngày 13/12 nhận định Ukraine đang gặp khó khăn trong vấn đề cung ứng điện và sưởi ấm do các cơ sở năng lượng bị phá hủy. Tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn khi vào mùa đông khắc nghiệt. Seoul hy vọng khoản viện trợ lần này sẽ giúp ích thực tế cho người dân và người tị nạn Ukraine. Chính phủ Hàn Quốc sẽ vẫn tiếp tục hỗ trợ nhân đạo cho quốc gia này trong tương lai.Ngày 11/12 vừa qua, Chính phủ Hàn Quốc cũng đã gửi cho Ukraine máy phát điện, vắc-xin tiêm phòng cho trẻ em, và các thiết bị y tế cùng thuốc men.Hội nghị cùng ngày có sự tham gia của Liên minh châu Âu (EU), Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7), Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC), cùng các nước Hàn Quốc, Australia, Na Uy, New Zealand, Thụy Sĩ, Iceland, Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia, Ấn Độ và Singapore.