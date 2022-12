Anh cả Jin của BTS chính thức nhập ngũ

Photo : YONHAP News

Thành viên Jin của nhóm nhạc đình đám Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) đã chính thức nhập ngũ vào ngày 13/12 trong sự tiếc nuối và đưa tiễn của đông đảo người hâm mộ.Phía trước cổng Trường đào tạo tân binh thuộc Sư đoàn 5 Lục quân ở huyện Yeoncheon (tỉnh Gyeonggi) tấp nập hàng chục phóng viên và người hâm mộ để tiễn "anh cả" Jin, thành viên đầu tiên của BTS tham gia nghĩa vụ quân sự.Trước đó, lo ngại về vấn đề an toàn, nên Jin và phía công ty chủ quản đã kêu gọi người hâm mộ hạn chế tập trung đông về cơ sở của quân đội. Phía cảnh sát và quân đội cũng đã huy động hơn 300 nhân lực cùng xe cứu thương nhằm ứng phó với trường hợp người hâm mộ tụ tập đông đúc.Người hâm mộ đã gửi lời động viên, chúc Jin giữ gìn sức khỏe và hoàn thành tốt nghĩa vụ quân sự. Một người hâm mộ đến từ Hong Kong bày tỏ tình yêu thương tới Jin, hy vọng anh gặp nhiều may mắn, giữ gìn sức khỏe, và cho biết sẽ chờ đợi thần tượng xuất ngũ. Một fan đến từ thành phố Bucheon, tỉnh Gyeonggi, cũng mong Jin bảo trọng và khỏe mạnh quay về.Về phần mình, Jin không tổ chức sự kiện nào đặc biệt mà tiến thẳng vào trong Trường đào tạo tân binh. 6 thành viên còn lại của BTS cũng đi trên xe riêng, vào thẳng bên trong trường để tiễn Jin nhập ngũ.Truyền thông quốc tế đã phát trực tiếp tại hiện trường khi Jin nhập ngũ. Đài CNN của Mỹ đưa tin anh cả Jin đã "mở đường" cho BTS thực hiện nghĩa vụ quân sự.Sinh năm 1992, năm nay tròn 30 tuổi, Jin là anh cả trong nhóm nhạc BTS. Theo Luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi vào năm 2020 của Hàn Quốc, anh được hoãn nhập ngũ cho tới cuối năm nay theo sự tiến cử từ Bộ trưởng Văn hóa, thể thao và du lịch. Tuy nhiên, vào ngày 4/11 vừa qua, Jin đã rút lại đơn hoãn nhập ngũ, quyết định thực hiện nghĩa vụ quân sự theo đúng quy trình của quân đội.Thành viên nhiều tuổi thứ hai của BTS là Suga, được chỉ định là nhân viên phục vụ cộng đồng làm việc trong các cơ sở xã hội, thay thế cho nghĩa vụ đi lính tại ngũ. Dù lý do cụ thể chưa được công bố, song nhiều ý kiến cho rằng có thể liên quan tới việc Suga từng phẫu thuật vai trong năm 2020.