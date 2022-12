Hàn Quốc và Mỹ thảo luận để đối phó việc Bắc Triều Tiên đánh cắp thông tin mạng

Photo : YONHAP News

Hội đồng chính sách mạng Hàn-Mỹ lần 6 đã diễn ra hôm 12/12 tại thủ đô Washington (Mỹ) do Đại sứ an ninh quốc tế Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun-woo và Đại sứ đặc nhiệm Nathaniel Fick phụ trách chính sách mạng và kỹ thuật số thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ làm trưởng đoàn hai bên.Cuộc họp còn có sự tham gia của hơn 40 quan chức thuộc các cơ quan liên quan đến lĩnh vực mạng của Hàn Quốc và Mỹ, trong đó có Văn phòng an ninh quốc gia Hàn Quốc, Cơ quan tình báo Hàn Quốc, Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ, Cơ quan an ninh mạng và an ninh cơ sở hạ tầng (CISA) trực thuộc Bộ An ninh nội địa Mỹ, Bộ Quốc phòng hai bên và nhiều đơn vị khác.Trong cuộc họp, Seoul và Washington đã thảo luận về chính sách an ninh mạng song phương trong kỷ nguyên môi trường an ninh mạng quốc tế có những diễn biến lớn, đồng thời các phương án tăng cường hợp tác trong tương lai. Đặc biệt, hai nước đã nhất trí hợp tác mật thiết trước việc Bắc Triều Tiên lăm le đánh cắp thông tin và kỹ thuật về hạt nhân và tên lửa.Ngoài ra, Hàn Quốc và Mỹ cũng sẽ mở rộng hợp tác nghiên cứu và phát triển kỹ thuật liên quan đến an ninh mạng, như kỹ thuật phát hiện mối đe dọa mạng nhắm tới các cơ sở hạ tầng trọng tâm. Hai bên cũng thống nhất tiếp tục thảo luận về kế hoạch cụ thể thực hiện cuộc tập trận mạng song phương trong tương lai.