KBS phát sóng chương trình gây quỹ giúp đỡ người dân gặp khó khăn

Photo : KBS News

Đài Phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) ngày 13/12 đã phát sóng trực tiếp chương trình đặc biệt kéo dài 4 giờ đồng hồ mang tên "Chia sẻ là hạnh phúc" diễn ra tại trụ sở chính của đài ở thủ đô Seoul, nhằm gây quỹ giúp đỡ những người dân gặp khó khăn.Chương trình bắt đầu bằng bài hát ấm áp của ca sĩ Park Sang-min và nhận được sự ủng hộ của người dân khắp Hàn Quốc, trong đó có các chính trị gia đảng cầm quyền và đảng đối lập.Tại đây, Chủ tịch Ủy ban đối sách khẩn cấp đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân Chung Jin-suk cho biết nhiều người dân thường gặp khó khăn do ảnh hưởng nặng nề của đợt rét đậm cuối năm, qua đó kêu gọi mọi người cùng san sẻ tình yêu thương đến những đồng bào này để xây dựng một xã hội mà không một ai bị bỏ lại.Tham gia chương trình này, Chủ tịch đảng đối lập Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giúp đỡ người yếu thế trong thời kỳ khó khăn như hiện nay, và đánh giá cao vai trò của đài KBS trong việc tạo điều kiện cho người dân cả nước cùng chia sẻ tình thương và chung tay đùm bọc lẫn nhau.Buổi phát sóng còn có sự tham gia của các quan chức cấp cao thuộc Chính phủ Hàn Quốc như Thủ tướng Han Duck-soo. Tại đây, ông Han cũng đã nhiệt tình kêu gọi người dân cả nước cùng chung tay thực hiện tinh thần "lá lành đùm lá rách" qua sự kiện lần này.Ngoài ra, chương trình còn chia sẻ về những câu chuyện đặc biệt như một chủ nhà hàng tốt bụng cung cấp bữa ăn miễn phí cho lính cứu hỏa và trẻ em đến từ các gia đình gặp khó khăn, hay các mạnh thường quân và MC mới của chương trình "Cuộc thi hát toàn quốc" (National Singing Contest) Kim Shin-young cũng đã tham gia quyên góp.MC Kim Shin-young đã bày tỏ niềm vinh dự khi được góp sức vào sự kiện ý nghĩa lần này và có cơ hội để chia sẻ tình yêu thương mình nhận được trong thời gian qua.Chương trình quyên góp giúp đỡ đồng bào dịp cuối năm của đài KBS do Tổ chức gây quỹ phúc lợi Hàn Quốc (Community Chest of Korea) chủ quản dự định sẽ kéo dài đến ngày 31/1, sau đó số tiền từ thiện sẽ được gửi đến những người dân gặp khó khăn.Mặt khác, Chương trình đặc biệt "Chia sẻ là hạnh phúc" cũng được tổ chức tại các chi nhánh khác của KBS như Changwon, Busan, Cheongju, để cùng góp lửa vào bầu không khí quyên góp sôi động.