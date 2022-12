Gánh nặng chênh lệch lãi suất cao kỷ lục giữa Hàn Quốc và Mỹ

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp thường kỳ của Ủy ban thị trường mở liên bang (FOMC) diễn ra trong hai ngày 13 và 14/12 (giờ địa phương), Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) đã quyết định nâng 0,5% lãi suất cơ bản, từ mức 3,75%-4% lên 4,25-4,5%, đúng như dự kiến.Lần này, FED lựa chọn mức tăng lãi suất là 0,5% thay vì nâng 0,75% lần thứ 5 liên tiếp. Lãi suất cơ bản của Hàn Quốc hiện đang là 3,25%, do đó chênh lệch lãi suất với Mỹ đã được nới rộng thêm thành 1-1,25%, mức cao kỷ lục trong vòng hơn 22 năm.Trong biểu đồ "Dot Plot" dự báo về lãi suất tương lai, mức dự báo trung bình mà các ủy viên FOMC đưa ra là 5,1%.Trong khi đó, Thống đốc Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) Rhee Chang-yong khi công bố quyết định nâng 0,25% lãi suất vào ngày 24/11 vừa qua từng cho biết phần lớn ủy viên Ủy ban chính sách tiền tệ BOK đề xuất mức lãi suất cuối cùng là 3,5%.Nếu lãi suất của Hàn Quốc và Mỹ lần lượt dừng ở mức 3,5% và 5% như dự báo hiện nay thì chênh lệch lãi suất giữa hai nước có thể nới rộng thành 1,5%. Khi đó, trong năm sau, nền kinh tế Hàn Quốc sẽ đối mặt với sức ép lạm phát tăng do nhà đầu tư nước ngoài rút vốn và tỷ giá hối đoái won/USD tăng. Do vậy, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc dự báo sẽ tiếp tục duy trì đường lối nâng lãi suất cho tới hết nửa đầu năm sau.