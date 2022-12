Hàn Quốc đề xuất Hội đồng bảo an thêm nghị sự về an ninh mạng

Photo : YONHAP News

Phát biểu tại buổi thảo luận công khai về cải cách Hội đồng bảo an diễn ra tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ) vào ngày 14/12 (giờ địa phương), Đại sứ Hàn Quốc tại Liên hợp quốc Hwang Joon-kook ngày 14/12 (giờ địa phương) đã nhấn mạnh về việc "hiện đại hóa" nghị sự của Hội đồng bảo an.Theo Hiến chương Liên hợp quốc, Hội đồng bảo an có thể khuyến nghị về phương pháp hòa giải mâu thuẫn hoặc các tình huống có thể dẫn tới xung đột quốc tế, và thực hiện biện pháp cưỡng chế.Tuy nhiên, do được thông qua từ cách đây 77 năm, vào năm 1945, nên Hiến chương Liên hợp quốc không bao gồm vấn đề không gian mạng như tấn công mạng trong khái niệm về tranh chấp quốc tế. Do đó, Hội đồng bảo an chưa từng đứng ra đối phó với các vụ tấn công mạng quốc tế quy mô lớn.Đại sứ Hàn Quốc nhấn mạnh một số nước thành viên trong Liên hợp quốc đang tấn công mạng để phá hủy hạ tầng quốc gia khác, đánh cắp thông tin hoặc huy động nguồn tài chính để phát triển vũ khí hạt nhân. Do vậy, Hội đồng bảo an phải thảo luận cả về vấn đề an ninh mạng.Đại sứ Hwang tái khẳng định lập trường phản đối của Hàn Quốc về việc một số thành viên Liên hợp quốc đang xúc tiến tăng số lượng thành viên thường trực Hội đồng bảo an. Seoul cho rằng việc tăng số lượng thành viên thường trực sẽ khiến Hội đồng bảo an không thể đối phó một cách nhanh chóng với tình hình quốc tế đang thay đổi không ngừng hiện nay, và có thể cướp đi cơ hội tham gia vào Hội đồng bảo an của các quốc gia khác.